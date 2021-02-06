Немой выкрикивал лозунги

«Питерец.ру» сообщает, что инвалид Евгений Агафонов был оштрафован за участие в акции протеста. При этом ситуация оказалась абсурдной. Мужчина шел в магазин и увидел проходящие задержания.

Поскольку Агафонов слабо слышит и не может говорить, то обратился к полицейским с соответствующим жестом. Однако этого человека задержали и отвезли в участок. Там инвалида продержали несколько часов и составили на него протокол. Причем Евгению не был предоставлен переводчик.

Нелепость, абсурдность и трагикомичность этой ситуации в том, что Агафонова обвинили в скандировании лозунгов. Получилось, что немой человек говорил и даже выкрикивал что-то. Тут дело уже не в политическом аспекте. Откуда такая безалаберность, халатность и непрофессионализм?!

Если так будет продолжаться дальше, то безруких начнут наказывать за неверное управление транспортным средством, безногих – за езду на велосипеде в неположенном месте, а глухих – за неверное общение с клиентами по телефону.