В Ленобласти мужчина осквернил памятник воинам интернационалистам

Вчера вечером около 21 часа на площади Мужества в Выборге, как сообщили в полицию очевидцы, мужчина, находясь возле памятника воинам интернационалистам, выкрикивал фашистские лозунги и ругался матом. После этого дебошир справил нужду на один из памятников.

Прибывший наряд полиции задержал хулигана – им оказался 47-летний К., житель города Выборга, неработающий. Он был доставлен в полицейский участок, где составили на него административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. Злоумышленник помещен в СПСЗЛ.