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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина осквернил памятник воинам интернационалистам

В Ленобласти мужчина осквернил памятник воинам интернационалистам

0
41
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Выборге хулиган справил нужду на памятник воинам интернационалистам

Вчера вечером около 21 часа на площади Мужества в Выборге, как сообщили в полицию очевидцы, мужчина, находясь возле памятника воинам интернационалистам, выкрикивал фашистские лозунги и ругался матом. После этого дебошир справил нужду на один из памятников. 
Прибывший наряд полиции задержал хулигана – им оказался 47-летний К., житель города Выборга, неработающий. Он был доставлен в полицейский участок, где составили на него административный протокол по ст. 20.1  КоАП РФ.  Злоумышленник помещен в СПСЗЛ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО хулиганство
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