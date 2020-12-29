Вчера вечером около 21 часа на площади Мужества в Выборге, как сообщили в полицию очевидцы, мужчина, находясь возле памятника воинам интернационалистам, выкрикивал фашистские лозунги и ругался матом. После этого дебошир справил нужду на один из памятников.
Прибывший наряд полиции задержал хулигана – им оказался 47-летний К., житель города Выборга, неработающий. Он был доставлен в полицейский участок, где составили на него административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. Злоумышленник помещен в СПСЗЛ.
В Ленобласти мужчина осквернил памятник воинам интернационалистам
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
© CC0
В Выборге хулиган справил нужду на памятник воинам интернационалистам
Вчера вечером около 21 часа на площади Мужества в Выборге, как сообщили в полицию очевидцы, мужчина, находясь возле памятника воинам интернационалистам, выкрикивал фашистские лозунги и ругался матом. После этого дебошир справил нужду на один из памятников.
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