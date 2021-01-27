Блокада Ленинграда длилась 871 день – изматывающее, долгое, пропитанное болью и кровью время. Но свет надежды не угасал даже в самые холодные ночи в оцепленном, но не сломленном городе.

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от гнета фашистских войск, и вновь задышал полной грудью.

Память об этом событии шагает сквозь года, и сегодня сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района и Тосненского МО ВДПО приняли участие в памятной акции «Свеча Памяти» - почтили минутой молчания всех павших солдат и мирных жителей и возложили цветы на военные мемориалы.

Вечная память героям, перед которыми мы в неоплатном долгу за наше мирное и чистое небо.









