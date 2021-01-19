ента новостей

15:42
Молодежь Петербурга приглашают отметить День студента на катке ночью
15:37
Чиновники передали термосы и шапки в «Ночлежку»
15:35
Студенты скинулись, чтобы купить больнице термометры и пульсоксиметры
11:13
В Петербурге молодой мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку
11:04
В Ленобласти пенсионер перевел аферистам полтора миллиона рублей
10:58
В Петербурге водитель-частник ограбил пассажирку
10:22
«Удаленка» повлияла на рынок труда
09:23
Как помочь бездомным животным?
14:48
Профилактика пожаров в многоквартирных домах!
14:21
Первым заместителем "молодежного" Комитета назначена Ксения Посылаева
14:19
В Петербурге аферисты продавали пенсионерам БАДы вместо лекарств
14:15
Выставка «Чжуан Хунъи. Соцветие»
14:07
В Санкт-Петербурге началась вакцинация от коронавируса в Военной академии связи
14:06
Волонтеры передали нуждающимся 131 829 продуктовых наборов
13:50
В Петербурге пациент с ВИЧ сбежал из больницы
13:45
В Пеетрбурге полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в ходе дорожного конфликта
11:32
В Петербурге жители Тверской области стреляли из автомата
10:20
Всеобщая вакцинация началась
10:02
К чему приведет история с Навальным?
01:31
СКА трижды пропустил в Москве от ЦСКА, а забил только раз
09:03
Помощь для отцов
08:40
На лед нельзя
15:48
Фотопроект «Праздник для всех»
13:50
В Петербурге подросток выпал с 16-го этажа
12:47
В Петербурге оценят новые театральные формы работы с молодежью
12:44
В Петербурге в клубе "Мачты" выступит Арина Фауль
12:40
Центр содействия семейному воспитанию №15 Фрунзенского района посетил Михаил Романов
09:16
Смешанный формат
09:09
Госпитализация без теста на COVID-19
20:01
Баскетбольный «Зенит» обидно проиграл «Баварии» с разницей в 2 очка
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Молодежь Петербурга приглашают отметить День студента на катке ночью

Молодежь Петербурга приглашают отметить День студента на катке ночью

0
55
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
В честь Дня российского студенчества молодежь города на Неве сможет попасть на ледовую площадку со звездами

В честь Дня российского студенчества молодежь города на Неве сможет попасть на ледовую площадку со звездами. В ночь с 24 на 25 января Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» в Центре спорта Василеостровского района (Малый проспект В.О., д.66) организует ночное катание студентов Санкт-Петербурга на коньках.

Сбор участников в 23:59. Начало мероприятия в 0:00.

Количество участников ограничено в связи с эпидемиологической ситуацией. Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке https://forms.gle/Cj4Vu1qbXNW2vEos9 и подписаться на группу ВКонтакте https://vk.com/dz_spb. Далее организаторы выберут заявки с самыми творческими ответами и свяжутся с участниками.

Приглашенными гостями мероприятия станут: Фёдор Федотов – актер театра и кино, исполнитель главной роли в фильме «Серебряные коньки»; Максим Сушинский – чемпион мира по хоккею, бизнесмен. В эту ночь на льду для молодых ребят устроят захватывающую шоу-программу с выступлением творческих коллективов и фигуристов Санкт-Петербурга.

На мероприятии будет играть музыка и работать тематические фотозоны, где каждый сможет сделать памятную фотографию. 

«Сходить зимой на каток очень важно – это дань традиции. Я поддерживаю идею проведения мероприятия, посвященного Дню российского студенчества, на коньках. Это шанс собрать самых выдающихся студентов Санкт-Петербурга и вместе сделать красивый и запоминающийся праздник. Ведь мы — это будущее. Сама с удовольствием приму участие», – считает студентка 1 курса Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Юлия Опанасюк. 

Справочно: 

Татьянин день, День российского студенчества — памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 (25) января. После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как «День российского студенчества». 

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

4-09-2020, 11:38
Петербуржцы возложили цветы к монументу «Корчмино»
22-01-2020, 16:06
Молодежь массово выйдет на каток накануне Дня студента
1-09-2020, 21:49
В Петербурге пройдут мероприятия в честь Дня окончания Второй мировой войны
16-11-2020, 17:28
Присоединяйся к «Молодежному бизнес-инкубатору»
15-09-2020, 20:00
Молодежь Петербурга встретилась с участниками контртеррористических актов
20-01-2020, 19:57
Юлия Аблец рассказала, как город отметит День российского студенчества

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
228
11-01-2021, 13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
0
1 499
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
1 524
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
2 349
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
Наверх