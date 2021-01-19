Молодежь Петербурга приглашают отметить День студента на катке ночью

В честь Дня российского студенчества молодежь города на Неве сможет попасть на ледовую площадку со звездами. В ночь с 24 на 25 января Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» в Центре спорта Василеостровского района (Малый проспект В.О., д.66) организует ночное катание студентов Санкт-Петербурга на коньках.

Сбор участников в 23:59. Начало мероприятия в 0:00.

Количество участников ограничено в связи с эпидемиологической ситуацией. Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке https://forms.gle/Cj4Vu1qbXNW2vEos9 и подписаться на группу ВКонтакте https://vk.com/dz_spb. Далее организаторы выберут заявки с самыми творческими ответами и свяжутся с участниками.

Приглашенными гостями мероприятия станут: Фёдор Федотов – актер театра и кино, исполнитель главной роли в фильме «Серебряные коньки»; Максим Сушинский – чемпион мира по хоккею, бизнесмен. В эту ночь на льду для молодых ребят устроят захватывающую шоу-программу с выступлением творческих коллективов и фигуристов Санкт-Петербурга.

На мероприятии будет играть музыка и работать тематические фотозоны, где каждый сможет сделать памятную фотографию.

«Сходить зимой на каток очень важно – это дань традиции. Я поддерживаю идею проведения мероприятия, посвященного Дню российского студенчества, на коньках. Это шанс собрать самых выдающихся студентов Санкт-Петербурга и вместе сделать красивый и запоминающийся праздник. Ведь мы — это будущее. Сама с удовольствием приму участие», – считает студентка 1 курса Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Юлия Опанасюк.

Справочно:

Татьянин день, День российского студенчества — памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 (25) января. После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как «День российского студенчества».