В Петербурге курсанта «Макаровки» подозревают в жестоком убийстве своей матери

Вчера вечером около 19:30 в квартире дома 11 по улице Маршала Тухачевского был обнаружен труп 57-летней петербурженки с признаками насильственной смерти. Труп с множественными колото-резанными ранениями шеи и головы лежал в ванной комнате.

По подозрению разыскивается сын погибшей, 19-летний слушатель 2-го курса Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.

Служебная собака Зорро взяла след, прошла вдоль дома №11 до дома №7 по улице Маршала Тухачевского и на проезжей части у Полюстровского парка работу прекратила.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.