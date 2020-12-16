В Ленобласти 110 военнослужащих ЗВО получили ключи от новых служебных квартир

На территории города Луга состоялась торжественная церемония открытия жилого многоквартирного дома и вручения договоров социального найма и ключей от новых служебных квартир военнослужащим общевойсковой армии Западного военного округа.

В ходе мероприятия временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон поздравил военнослужащих-новосёлов с радостным семейным событием. «Мы искренне надеемся на то, что этот дом станет надёжным подспорьем в вашей семейной жизни, создаст тот необходимый покой и уют, к которому стремится каждый из нас" – отметил генерал.

«Безусловно, мы рады такому подарку в преддверии новогодних праздников. Жена и дети были очень рады переезду»- заявил житель дома, военнослужащий Севастопольской гвардейской мотострелковой бригады капитан Максим Шакуров.

Пятиэтажный дом построен с соблюдением передовых технологий. В нём размещено 110 квартир от одной до трёх комнат. Помещения предназначены для обеспечения служебным жильём военнослужащих Келецко-Берлинской артиллерийской, Неманской ракетной и Севастопольской мотострелковых бригад.

Ранее, на территории гарнизона уже были открыты два новых солдатских общежития, построенные по идентичной технологии.