ента новостей

14:04
В Ленобласти 110 военнослужащих ЗВО получили ключи от новых служебных квартир
14:02
Петербуржцы не остались в стороне
11:37
В Петербурге мужчина совершил ДТП на угнанном у сожительницы автомобиле
11:11
В Мурино конфликт на парковке обернулся поножовщиной
11:00
Подозреваемого в ограблении таксиста задержали в Москве
10:50
Инсталляция Arrival 404.zero
10:45
Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем Конституции
10:43
Профилактика пожаров с жителями Тосненского района
07:51
Что с массовой вакцинацией?
07:49
Они лечатся от covid-19
19:37
Новогодний вечер поэтов в Петербурге
16:31
В молодежном пространстве «ПРОСТО» обсудят благотворительность
16:18
Праздник Сказки в Доме Книги
15:11
Public Talk с директором Дома Книги
11:48
Библиотеки Красногвардейского района запускают специальную новогоднюю программу
11:44
Автоволонтеры помогают врачам в Петербурге
11:32
В Петербурге служба защиты гостайны ЗВО отметила 100-летний юбилей
11:25
В Петербурге работник СТО угнал автомобиль клиента
11:23
В Купчино полицейскими раскрыт квартирный грабеж
09:03
Чем заменить говядину?
08:24
Елка может загореться
19:05
Бесплатные мастер-классы на Катке у моря
16:43
Молодежное пространство «ПРОСТО» попало в шорт-лист международной премии
16:40
Коронавирус заподозрили в ложном повышении главного маркера диабета
16:34
Клад обнаружили смотрители маяка ЗВО на острове Большой Тютерс в Финском заливе
16:30
Фортепианный вечер - Николай Луганский
16:27
В Большом порту Петербурга ликвидировали условный разлив нефтепродуктов
14:35
В Петербурге мужчина похитил у друга автомобиль и пьяный катался по городу
12:52
Активисты ГТО из Ленобласти завоевали бронзу
12:09
Конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти 110 военнослужащих ЗВО получили ключи от новых служебных квартир

В Ленобласти 110 военнослужащих ЗВО получили ключи от новых служебных квартир

0
28
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
В Ленобласти 110 военнослужащих ЗВО получили ключи от новых служебных квартир

На территории города Луга состоялась торжественная  церемония открытия жилого многоквартирного дома и вручения договоров социального найма и ключей от новых служебных квартир  военнослужащим общевойсковой армии Западного военного округа. 

В ходе мероприятия временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон поздравил военнослужащих-новосёлов с радостным семейным событием. «Мы искренне надеемся на то, что этот дом станет надёжным подспорьем в вашей семейной жизни, создаст тот необходимый покой и уют, к которому стремится каждый из нас" – отметил генерал.

«Безусловно, мы рады такому подарку в преддверии новогодних праздников. Жена и дети были очень рады переезду»- заявил житель дома, военнослужащий Севастопольской гвардейской мотострелковой бригады капитан Максим Шакуров.

Пятиэтажный дом построен с соблюдением передовых технологий. В нём размещено 110 квартир от одной до трёх комнат. Помещения предназначены для обеспечения служебным жильём военнослужащих Келецко-Берлинской артиллерийской, Неманской ракетной и Севастопольской мотострелковых бригад.

Ранее, на территории гарнизона уже были открыты два новых солдатских общежития, построенные по идентичной технологии.

Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

12-10-2020, 11:46
В Петербурге провели дезинфекцию Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
16-10-2020, 10:48
Военнослужащие ЗВО проведут дезинфекцию военных учебных заведений Петербурга и Ленобласти
13-09-2020, 12:51
В Ленобласти военнослужащие общевойсковой армии ЗВО установили памятник Герою Российской Федерации
14-11-2020, 20:00
Спецназовцы общевойсковой армии ЗВО из Ленобласти провели десантирование в Тамбовской области
13-11-2020, 19:51
В Ленобласти военнослужащие войск РХБ защиты ометили профессиональный праздник
6-12-2020, 19:31
«Защитники воздушного пространства» над Северной столицей отметили день образования соединения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
481
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
527
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 369
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 779
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх