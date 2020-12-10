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Питерец.ру » Общество » Врач не приходил

Врач не приходил

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mos.ru
Депутат рассказал о том, как переболел коронавирусом

Петербургский депутат Александр Рассудов поделился тем, что перенес covid-19. Парламентарий рассказал, что за это время к нему ни разу не пришел врач. За три недели болезни ему лишь один раз позвонили из поликлиники и уточнили, какие лекарства он принимает. Врач записал какие-то данные, и после этого с Рассудовым больше никто не связывался.

Парламентарий подчеркнул, что подобные ситуации возникают со многими людьми. Так что никакой эффективности городского здравоохранения нет. Людям приходится выживать в сложнейших условиях, когда они лишены нормальной медицинской помощи. «Питерец.ру» отмечает, что депутат Рассудов обозначил реальную проблему, которая существует сегодня в Северной столице.

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