Появились новые светофоры

Пандемия коронавируса является главной темой 2020 года. Власти Петербурга направили очень серьезные усилия на борьбу с этим вирусом и на устранение негативных последствий, вызванных covid-19. Однако помимо этого есть вопросы, работа над которыми продолжается даже в столь сложный период.

«Питерец.ру» сообщает, что в течение этого года в Северной столице было установлено 30 светофоров. Причем 24 из них уже подключены и работают. Через некоторое время будут запущены остальные. Примечательно, что светофоры по 8 адресам появились по распоряжению губернатора. Это произошло после того, как Беглова попросили жители города. Александр Дмитриевич не оставил эти обращения без внимания. Мы видим, что градоначальник реально работает с предложениями горожан.