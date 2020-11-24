ента новостей

12:03
Выставка «И. Я. Билибин. Утверждая мастерство»
12:01
Работы на путепроводе КАД в районе Мурино продлеваются до 13 декабря
07:21
Петербуржцы не хотят новый завод
07:17
Появились новые светофоры
19:51
В Санкт-Петербурге многофункциональный медцентр ЗВО увеличил число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией на 50%
19:49
Чемпионат по созданию Машины Голдберга
19:45
Сразись с вирусом, подружись с лейкоцитом
19:44
Саперы ЗВО вывезли 12 мин и артснарядов с Невского пятачка
19:42
Всероссийский патриотический форум пройдет онлайн
19:40
Конкурс «Учитель будущего. Студенты»
14:47
На Ленинградской АЭС расширяют инфраструктуру для транспорта электроэнергии
14:42
Выставка «Faces. Данил Головкин»
14:38
Фронтовые плакаты времён Великой Отечественной войны повысят качество боевой подготовки на полигонах ЗВО
14:36
Фестиваль «Дни Папуа-Новой Гвинеи в Санкт-Петербурге»
14:28
«Зенит» и другие лидеры таблицы РПЛ синхронно сыграли вничью в 15-м туре
10:57
Ленобласть присоединилась к марафону «Ночной хоккейной лиги»
10:50
Стрельба в ночном клубе Петербурга
09:07
Будет еще одна пандемия?
08:42
Госпитализация сократилась
14:40
В Петербурге задержали аферистов, наживавшихся на пенсионерах
09:03
Чего ждать от образования?
08:57
Начали прививать медиков
01:02
«Зенит» одержал важную победу в Берлине и продолжает борьбу за плей-офф Евролиги
19:52
Петербургские чиновники сдали больше 20 литров крови
19:24
В Петербурге пройдет футбольный матч в рамках проекта «Доверяй, играя»
19:22
Командующий ЗВО запретил эксплуатацию неполноприводных служебных автомобилей в Санкт-Петербурге из-за резкого ухудшения погоды
16:34
25 боксеров из Санкт-Петербурга получат шанс выступить на Олимпиаде
16:28
Поиском молодежных проектов в области национальной политики занят Дом народов России
11:55
Бывший Ленинградский партийный архив представляет новый интернет-проект
11:51
Финальный бизнес-завтрак проекта «Форма добра»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Появились новые светофоры

Появились новые светофоры

0
55
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге установлено 30 новых светофоров

Пандемия коронавируса является главной темой 2020 года. Власти Петербурга направили очень серьезные усилия на борьбу с этим вирусом и на устранение негативных последствий, вызванных covid-19. Однако помимо этого есть вопросы, работа над которыми продолжается даже в столь сложный период.

«Питерец.ру» сообщает, что в течение этого года в Северной столице было установлено 30 светофоров. Причем 24 из них уже подключены и работают. Через некоторое время будут запущены остальные. Примечательно, что светофоры по 8 адресам появились по распоряжению губернатора. Это произошло после того, как Беглова попросили жители города. Александр Дмитриевич не оставил эти обращения без внимания. Мы видим, что градоначальник реально работает с предложениями горожан.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-07-2015, 00:02
Городские власти потратят 105 млн. рублей на светофоры
26-07-2019, 08:37
Петербуржцы борются со свалками
29-05-2020, 09:47
Сколько людей не работает?
26-05-2020, 08:55
Беглов оставил ограничения
21-09-2020, 07:55
Беглов подвел итоги работы за год
Вчера, 09:07
Будет еще одна пандемия?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
735
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 146
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
1 166
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
1 325
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх