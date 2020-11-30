Завершается прием заявок на участие во всероссийской акции «Горячее сердце»

До 1 декабря идет прием заявок на участие во всероссийской инициативе «Горячее сердце», основная цель которой – чествование молодых людей и детей до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию.

Нагрудным знаком «Горячее сердце» награждаются физические лица. Символом «Горячее сердце» награждаются детские, молодежные общественные организации и объединения. За 7 лет проведения инициативы «Горячее сердце» награды были удостоены 1020 лауреатов из России и зарубежных стран.

К награждению могут быть представлены дети и молодежь в возрасте до 23 лет включительно, а также детские и молодежные организации и объединения, показавшие примеры, связанные:

- с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих (спасение жизни при пожаре и на водоемах; оказание помощи пострадавшим при наводнениях, лесных пожарах, автокатастрофах и техногенных катастрофах; защита жизни от преступных посягательств);

- с преодолением трудных жизненных ситуаций, в том числе связанных с ограничениями в здоровье;

- с успешной реализацией социально значимых проектов и инициатив, в том числе направленных на оказание поддержки нуждающимся в помощи людям.

Чтобы принять участие нужно подать заявку на официальном сайте инициативы www.cordis.fonsci.ru.