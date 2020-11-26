На этот раз без продуктовых наборов

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице не станут выдать продуктовые наборы для школьников. В Смольном заявили, что выдача таких наборов на дистанционной или смешанной форме обучения не предусмотрена.

Напоминаем, что весной школьники 1-4 классов, а также некоторые другие категории учащихся получили продуктовые наборы. Может показаться, что здесь возникает некое противоречие.

Однако никакого противоречия все же нет. Выдача таких наборов не предусмотрена региональным законодательством. Так что власти не обязаны оказывать такую помощь. Весной ее оказали в качестве меры поддержки. Но это не значит, что подобное будет происходить всегда.

Безусловно, в Смольном могли прибегнуть к такому же шагу и в этом учебном году. Но в силу определенных причин делать этого не стали.