Петербуржцы не хотят новый завод

«Питерец.ру» сообщает, что в Невском районе Северной столицы должен появиться новый мусоросжигательный завод. Однако люди, живущие рядом с тем местом, где должны возводить это предприятие, оказались обеспокоены происходящим. Они даже составили петицию, в которой обратились к Путину с просьбой запретить эту стройку.

Эти люди считают, что сжигание отходов неминуемо приведет к появлению вредных выбросов в окружающую среду. Авторы петиции призвали президента остановить реализацию данного проекта в Петербурге. Они считают, что необходимо разработать систему раздельного сбора мусора и переработки опасных отходов. В настоящий момент таковая отсутствует. Посмотрим, как будут разворачиваться дальнейшие события.