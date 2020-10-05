ента новостей

11:53
В Петербурге жертвой аферистов стал производитель БАДов
11:48
В Петербурге фигурантам дела о незаконной миграции избрана мера пресечения
11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
11:29
На КАД перекроют две полосы движения
10:40
Кто готов сделать прививку от covid-19?
09:52
Где больше платят?
15:03
День гражданской обороны
00:36
Гол Понсе спас «Спартак» от поражения в матче с «Зенитом»
15:23
Боевые расчёты С400 «Триумф» Ленинградской армии ЗВО победили в конкурсе «Ключи от неба-2020»
15:22
На церемонии спуска на воду корабля «Георгий Курбатов» выступил Михаил Романов
09:41
Можно ли обойтись без карантина?
08:48
Сколько нужно на дороги?
23:40
СКА снова выиграл молодёжным составом, на этот раз – в Хабаровске
16:10
В кинозале Исторического парка проведут бесплатный киноурок для детей
15:34
Более 36 тысяч юношей будут призваны в ЗВО
15:15
В Ленобласти реконструируют участок Р-23 «Псков»
11:06
VIII Патриотический молодежный форум приглашает к участию
09:41
У Трампа коронавирус
09:16
В метро все как раньше
00:26
Баскетбольный «Зенит» обыграл в гостях «Эфес» усилиями Пангоса
23:40
Занятие с ДЮП МКОУ «Красноборская СОШ»
19:48
Боевое Знамя Дома офицеров ЗВО, вручённое в 1944 году, размещено для вечного хранения в Санкт-Петербурге
19:44
На «Ленфильме» вспомнили Павла Кадочникова
19:41
В Петербурге военнослужащие ЗВО приняли участие в открытии мемориала «Оружейникам Отечества»
19:37
Ко дню пожилого человека создан фотопроект «Давно не виделись»
19:35
Материалы выставки «Память поколений» дополнят экспозиции проекта «Россия — Моя история» по всей стране
19:28
В «молодежном&gt; Комитете наградили победителей, призеров и участников всероссийской «Студвесны»
10:39
С онкологией дела плохи
10:37
В Ленобласти на пожаре погибла женщина
10:25
В Купчино выходцы с Северного Кавказа устроили стрельбу
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД перекроют две полосы движения

На КАД перекроют две полосы движения

0
37
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в районе транспортной развязки на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») (на участках км 89+219 - км 89+223 внешнего кольца и км 51+777 – км 51+781 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В период с 6 по 8 октября 2020 года одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Введение данных ограничений связано с устранением просадок земляного полотна и дорожной одежды на поперечном сечении основного хода КАД. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

10-08-2020, 15:58
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
3-09-2020, 16:37
На развязке КАД с Пулковским шоссе на месяц перекроют две полосы движения
31-08-2020, 19:47
На участке КАД между Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
22-04-2020, 17:03
На КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом перекроют две полосы движения
10-09-2020, 13:28
На участке внутреннего кольца КАД в районе Мурино перекроют две полосы движения
16-08-2020, 17:13
На КАД на месяц перекроют две полосы движения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
44
Сегодня, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
0
275
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
309
24-09-2020, 11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
0
407
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
Наверх