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Питерец.ру » Общество » На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения

На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в районе транспортной развязки на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») (на участках км 89+219 - км 89+223 внешнего кольца и км 51+777 – км 51+781 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В период с 16 по 18 октября 2020 года одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Введение данных ограничений связано с устранением просадок земляного полотна и дорожной одежды на поперечном сечении основного хода КАД. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены» - добавил Пузыревский.

Ранее выполнение данных работ было запланировано на период с 6 по 8 октября 2020 года, но они были отменены в связи с ухудшением погодных условий на территории Санкт-Петербурга.

Генеральный подрядчик: ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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