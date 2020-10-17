Дельфинарий закроется?

«Питерец.ру» сообщает, что дельфинарий, который расположен на Крестовском острове, находится под угрозой закрытия. У организации заканчивается срок аренды помещения, а собственник не намерен его продлевать.

В этой ситуации надежда остается на городские власти, которые могли бы предложить альтернативное решение. Если же помещение не найдется до конца месяца, дельфинарий будет вынужден закрыться. В этом случае организация временно переедет в другой регион.

Пока до 31 октября все работает по расписанию. В дельфинарии по-прежнему проводятся мероприятия с участием животных. Дальнейшая судьба организации будет зависеть от того, как решится вопрос с помещением. Переезд в другой город – это вынужденная мера, которой хотелось бы избежать.