В Петербурге прошел городской молодежный фестиваль «Будь НЕзависим», организованный Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и приуроченный ко Дню борьбы с наркотической зависимостью.

В проведении фестиваля участие приняли профессиональные тренеры, лекторы, психологи, титулованные спортсмены, блогеры, артисты.

На площадке в течение 6 часов работали более 10 различных площадок: лекторий, где можно было пообщаться с известными спортсменами и ЗОЖ-блогерами, а также обсудить вопросы волонтерства, правильного питания, формирования и укрепления семейных ценностей; тесты ГТО; спортивные занятия и тренировки; зоны танцевальных и творческих мастер-классов; викторина с призами; точка профориентации; библиотека на открытом воздухе.

Молодые люди могли выбрать понравившуюся активность или поучаствовать во всех, а также измерить рост, вес, индекс массы тела, давление и даже попробовать полезные фруктовые смузи и яблоки в карамели без сахара!

В рамках фестиваля также работала площадка тренингов, нацеленных на укрепление здоровья, формирование у молодежи медико-социальной активности и личностный рост. Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» провел тренинги на освобождение от зависимостей, «Как пережить несчастную любовь и не поддаваться чужому влиянию», «Раскрытие себя и своего потенциала».

Во время работы фестиваля была размещена мобильная лаборатория, где каждый желающий мог пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты B и С, сифилис. Более 100 человек было протестировано, не было выявлено ни одного положительного результата.

С главной сцены к участникам с приветственным словом обратились Крючкова Ольга – начальник Отдела социальных программ и патриотического воспитания Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями: «Проблема наркомании является одной из самых опасных для российского общества. Поэтому при проведении фестиваля мы сосредоточились именно на пропаганде здорового образа жизни, жизненных ценностей, которые не совместимы с наркоманией».

Также участников приветствовали Елизавета Туктамышева - российская фигуристка, чемпионка России, Европы и мира по фигурному катанию; Михаил Коржик - начальник сектора по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности; Оксана Артёмова - абсолютная чемпионка мира IFBB по фитнес бикини, ЗОЖ-блогер; Виктор Андронов - руководитель Общественного движения «Энергия жизни», почетный донор России.

Михаил Коржик отметил, что фестиваль - это, прежде всего, возможность проявить способности, доказать себе и окружающим, родителям, вашим близким, друзьям, что никакие зависимости не могут остановить человека, у которого есть творческие положительные эмоции, желания, и у которого все впереди.

«Сегодня я вовлек несколько человек в донорское сообщество. Хочу, чтобы молодежь поняла, от их здоровья может зависеть жизнь рядом стоящего с ними человека, их родственников. Помните, что у каждого есть безграничные возможности», - сказал Виктор Андронов.

«Хорошо, что подобные мероприятия проводятся городом! Еще и погода порадовала. Спасибо за возможность провести выходной с пользой», - поделился впечатлениями Владислав Локтев, участник фестиваля, студент 2 курса магистратуры СПбГТИ(ТУ).

Тайша Здун, геймдизайнер JoyCraft Games: «Больше всего впечатлило количество активностей, постаралась успеть все и везде. Танцы на сцене - это весело. Также порадовала возможность пройти тесты ГТО, всегда приятно узнать, что ты все еще в форме».

После фестиваля для участников был организован концерт, хэдлайнерами выступили Оля Кекс и Константин Битеев. Также в рамках концерта выступили победители конкурса, который был организован в социальных сетях: Камилла Габулаева и Денис Иванов.