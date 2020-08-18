В Ленобласти завершилась вторая смена оборонно-патриотических сборов

17 августа завершилась вторая смена оборонно-патриотических сборов для подростков 14 – 19 лет, склонных к совершению правонарушений. 88 ребят на протяжении 19 дней проживали на территории войсковой части. Уникальный проект реализуется 4 год подряд.
Организаторы – Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями совместно с Западным военным округом и Общероссийским спортивным движением «Сильная Россия».
Благодаря Сборам ребята познакомились с жизнью и бытом российской армии, у многих сформировался интерес к военной службе.
Для участников возвели настоящий спортивный комплекс с рингом, тренажерами, борцовскими коврами и полным комплектом спортивного инвентаря. Ежедневные тренировки и мастер-классы проходили под руководством титулованных спортсменов, заслуженных мастеров спорта, а также многократных чемпионов России и Европы.
Было проведено два турнира по киберспорту Кубок FIFA 2020 и Кубок Mortal Combat 2020. Также на Сборах участники сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Были проведены психологические тренинги и индивидуальная работа с каждым воспитанником.
Общероссийское спортивное движение «Сильная Россия» после Сборов продолжает работу, оказывая содействие в важных для ребят сферах.
Третий год подряд на Сборы приезжает Иванов Александр. Молодой человек особенно отметил работу наставников: «Чтобы занять себя в городе планирую ездить в спортивные клубы своих инструкторов».
Третья смена военно-спортивных сборов начнется 19 августа, она продлится 19 дней, в ней примут участие еще 88 ребят.