В Ленобласти завершилась вторая смена оборонно-патриотических сборов

17 августа завершилась вторая смена оборонно-патриотических сборов для подростков 14 – 19 лет, склонных к совершению правонарушений. 88 ребят на протяжении 19 дней проживали на территории войсковой части. Уникальный проект реализуется 4 год подряд.

Организаторы – Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями совместно с Западным военным округом и Общероссийским спортивным движением «Сильная Россия».

Благодаря Сборам ребята познакомились с жизнью и бытом российской армии, у многих сформировался интерес к военной службе.

Для участников возвели настоящий спортивный комплекс с рингом, тренажерами, борцовскими коврами и полным комплектом спортивного инвентаря. Ежедневные тренировки и мастер-классы проходили под руководством титулованных спортсменов, заслуженных мастеров спорта, а также многократных чемпионов России и Европы.

Было проведено два турнира по киберспорту Кубок FIFA 2020 и Кубок Mortal Combat 2020. Также на Сборах участники сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Были проведены психологические тренинги и индивидуальная работа с каждым воспитанником.

Общероссийское спортивное движение «Сильная Россия» после Сборов продолжает работу, оказывая содействие в важных для ребят сферах.

«Место классное, позитивное, здесь знакомишься с новыми людьми. Благодаря Вячеславу Тисленко появилась любовь к спорту. Также Сборы пробудили интерес к военной тематике», – поделился впечатлением воспитанник Дмитрий Коваль.

Третий год подряд на Сборы приезжает Иванов Александр. Молодой человек особенно отметил работу наставников: «Чтобы занять себя в городе планирую ездить в спортивные клубы своих инструкторов».

Денис Рубенков первый раз в лагере и доволен своим приездом: «Здесь много интересного. Понравились занятия по единоборствам. Принял участие в соревновании по пинг-понгу и борьбе, интересно было на время разбирать и собирать автомат, сдал все нормативы в ГТО. В целом была интересна военная подготовка, немного напоминает армию»

Третья смена военно-спортивных сборов начнется 19 августа, она продлится 19 дней, в ней примут участие еще 88 ребят.