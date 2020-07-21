Открытие первой смены военно-спортивных сборов

21.07.2020 прошла церемония открытия 1 смены военно-спортивных сборов на базе войсковой части Западного военного округа.

Церемонию открыл Директор Сборов, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Санкт-Петербурга по молодежной политике, развитию добровольчества, патриотическому воспитанию и спорту Блохин Константин Михайлович. Среди почетных гостей присутствовал временно исполняющий Обязанности Командира войсковой части Западного военного округа подполковник Юдаев Александр Сергеевич. По видеосвязи слова напутствия воспитанникам сказали начальник отдела социальных программ и патриотического воспитания Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациям Крючкова Ольга Николаевна; Директор Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Канаян Ваган Ахиллесович; российский спортсмен, известный профессиональными выступлениями в боях по смешанным единоборствам (ММА), участник в боях по правилам профессионального кикбоксинга Харитонов Сергей Валерьевич; первый заместитель председателя Общероссийского спортивного движения «Сильная Россия», семикратный рекордсмен мира, главный эксперт книги рекордов России по Северо-Кавказскому федеральному округу Узденов Марат Кемалович.

Воспитанники Сборов за небольшое время успели сплотиться и подготовили показательные выступления совместно со своими тренерами. Экс-игрок «Динамо-Санкт-Петербург» и СДЮСШОР «Зенит» Константинов Владислав и воспитанник 4го взвода Савотин Артем показали технику владения мячом, выступили воспитанники второго взвода Устинов Роман и Иванцов Илья с показательным выступлением по кикбоксингу, четвертый взвод под руководством своего инструктора Александра Слободчикова исполнили музыкальные номера. С военной программой выступил третий взвод под руководством Инструкторов Центра Специальной подготовки «Доброволец» Савинского Алексея и Попова Алексея. Также свое мастерство показали на ковре тренеры Сборов по Спортивной борьбе вольного стиля, мастера спорта России по спортивной борьбе, тренеры Гусейнов Элвин Бахтиярович, Елькин Дмитрий Сергеевич.