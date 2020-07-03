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Питерец.ру » Общество » Идеальная разница в возрасте для супругов

Идеальная разница в возрасте для супругов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Какая разница в возрасте способствует развитию гармоничных отношений

Ученые из Атланты установили идеальную разницу в возрасте между мужем и женой. Оказалось, что вероятность развода при разнице 20 лет и более составляет 95%. При разнице от 10 до 20 лет этот показатель оказывается уже на уровне 39%. Если разница в возрасте 5 лет, развод происходит в 18% случаев.

Однако супружеские пары с разницей в 1 год расстаются гораздо реже. Здесь разводы происходят только в 3% случаях. Потому именно такой вариант считается оптимальным для создания гармоничных отношений. Причем, по мнению ученых, нужно, чтобы старше был именно мужчина.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Насколько можно доверять такой статистике?» Возможно, не стоит воспринимать эти данные как аксиому. Построение гармоничных отношений зависит от каждой отдельно взятой семьи. Тот факт, что разница должна составлять именно год и при этом старше будет именно мужчина, тоже вызывает вопросы. Однако все же у людей одного поколения больше шансов построить счастливый брак.

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