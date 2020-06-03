ента новостей

13:52
Россельхознадзор проконтролировал ввоз 20 тыс. единиц молоди форели
13:44
СПбГМТУ участвует в организации инженерных классов в школах Санкт-Петербурга
13:42
В Петербурге на пожаре погибли четыре человека
13:38
В Ленобласти задержали двоих мужчин обокравших пенсионера
13:30
В Петербурге поймали автоугонщика
13:27
На мосту через реку Тосно на трассе М-10 ограничат пропускную способно
09:23
Политолог о голосовании по поправкам к Конституции
08:54
Туристического сезона не будет
16:37
В Токсово построят новое здание вокзала
16:30
В Ленобласти пожилая петербурженка погибла на пожаре
16:25
Новорожденные малыши, появившиеся на свет в День защиты детей в Петербурге, и их мамы получили подарки
16:22
В Петербурге задержали «сантехника» обокравшего пенсионерку
10:38
Лагеря откроют
09:52
Выплаты начались
19:56
Россельхознадзором оформлены документы на экспортные поставки 167 тонн рыбы в Эстонию
19:51
В Петербурге подвели итоги городского конкурса «Семейные тренировки дома»
14:10
В Ленобласти дороги поливают солевым раствором
13:57
В Ленобласти разведут Ладожский мост
13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
10:30
Петербург опять в лидерах
10:27
Возвращение к G8?
13:58
Воинские мемориалы города Колпино осмотрел Михаил Романов
17:38
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
11:12
Борьба с коронавирусом продолжается
10:41
Откроются ли парки?
21:57
Общественники совместно с АО «Третий парк» организовали доставку врачей в онкоцентр
21:19
Комитеты Смольного объединились, чтобы поддержать петербургские НКО в период распространения вируса
21:15
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 4,2 миллиона рублей
21:09
В Петербурге полицейские задержали группу торговцев оружием
21:02
В Петербурге задержан автоугонщик
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » На мосту через реку Тосно на трассе М-10 ограничат пропускную способно

На мосту через реку Тосно на трассе М-10 ограничат пропускную способно

0
25
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На мосту через реку Тосно на трассе М-10 ограничат пропускную способно

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на километре 6+310 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург (старое направление через г. Тосно) в Ленинградской области будет ограничена пропускная способность.

«В связи с производством работ по устройству подходов к деформационным швам на мосту через реку Тосно на трассе М-10 в период с 15 по 30 июня 2020 года будет поочерёдно перекрываться одна полоса движения в обоих направлениях одновременно. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении. Сначала будут перекрыты осевые полосы, затем крайние» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Устройство дорожного покрытия в пришовной зоне двух деформационных швов будет выполнено с использованием эластомерных материалов» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-05-2020, 16:16
На трассе М-10 в Ленобласти ограничат пропускную способность
17-04-2020, 19:58
На трассе М-10 в Тосненском районе ограничат пропускную способность
25-03-2020, 19:03
На трассе М-10 на мосту через реку Ижора перекроют одну полосу
29-11-2019, 16:02
На двух путепроводах на трассе «Кола» ограничат пропускную способность
3-04-2019, 14:56
На трассе М-10 ограничат движения в направлении Санкт-Петербурга
13-09-2019, 16:20
На трассе «Кола» ограничат пропускную способность ещё на одном путепроводе

Происшествия на дорогах

0
197
1-06-2020, 13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
0
507
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
0
605
18-05-2020, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
0
744
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
Наверх