На мосту через реку Тосно на трассе М-10 ограничат пропускную способно

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на километре 6+310 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург (старое направление через г. Тосно) в Ленинградской области будет ограничена пропускная способность.

«В связи с производством работ по устройству подходов к деформационным швам на мосту через реку Тосно на трассе М-10 в период с 15 по 30 июня 2020 года будет поочерёдно перекрываться одна полоса движения в обоих направлениях одновременно. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении. Сначала будут перекрыты осевые полосы, затем крайние» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Устройство дорожного покрытия в пришовной зоне двух деформационных швов будет выполнено с использованием эластомерных материалов» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.