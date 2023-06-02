Президент СБР Виктор Майгуров против Дмитрия Губерниева – очередной скандал в российском биатлоне: дело в деньгах

Дмитрий Губерниев не даёт российским любителям спорта заскучать, это аксиома. На этот раз скандалом обернулась ситуация с зарплатами у нескольких биатлонистов, которых спортивные функционеры хотели лишить финансирования. Ранее Лариса Куклина, Евгений Емерхонов и Ильназ Мухамедзянов не попали в некие списки, и этим вопросом заинтересовался Губерниев. Но «Питерец.ру» не будет цитировать эпитеты, которыми комментатор наградил нерадивых по его мнению спортивных чиновников.

Президент СБР Виктор Майгуров решил подлить масла в огонь и уже направил руководству «Матч ТВ» обличающее Губерниева послание. Майгуров в особом представлении не нуждается, поскольку любители биатлона должны хорошо помнить главу СБР ещё в качестве действующего спортсмена – у него есть две бронзовые медали Олимпийских игр (1998,2002). Совсем недавно СМИ сообщали о решении суда в Екатеринбурге, признавшим диплом Майгурова о первом высшем образовании недействительным по иску прокуратуры.

Майгуров, сменивший на посту президента СБР Владимира Драчёва, в письме на «Матч ТВ» обвинил Губерниева в «репутационном ущербе». Комментатор в ответ на послание Майгурова ответил цитатами из Ильфа и Петрова. Но зарплату трём биатлонистам теперь платить будут.