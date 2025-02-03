СМИ сообщают, что в авиакатастрофе в США погибли 28 фигуристов, тренеров и членов их семей, среди них – Евгения Шишкова и Вадим Наумов

Опубликован список погибших в страшной авиакатастрофе в США, среди них – 28 спортсменов-фигуристов, их родственников и тренеров. Все погибшие фигуристы были юниорами, их возраст – от 11 до 16 лет. Погибли Франко Апарисио, Бриэль Байер, Шон Кей, Спенсер Лейн, Алидия и Эверли Ливингстон, Оливия Тер, Кори Хайнос, Джинна Хан, Эдвард Чжоу и Анджела Янг.

Трагическое происшествие унесло жизни и нескольких тренеров, среди которых – родившиеся в Ленинграде Евгения Шишкова и Вадим Наумов. «Питерец.ру» напоминает, что в 90-е годы прошлого века спортивная пара Шишковой и Наумова входила в сборную, они принимали участие в двух Олимпиадах. Известно, что прощание с Шишковой и Наумовым, которые поженились в 1995 году в Санкт-Петербурге, пройдёт в американском Бостоне.

Завершив карьеру, Шишкова и Наумов активно занимались тренерской деятельностью в Соединённых Штатах. Одним из тренерских успехов Шишковой и Наумова называют пару Кэтрин Оршер и Гаррета Лукаша, ставших чемпионами США в 2005 году.

Среди жертв вашингтонской авиакатастрофы – ещё два тренера: Инна Волянская и Александр Кирсанов. Ранее в Канзасе завершился чемпионат США по фигурному катанию, именно оттуда и возвращался столкнувшийся с вертолётом самолёт.







































































































































































































































































































































































