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Питерец.ру » Спорт » На Ставрополье сгорела баня: при чём здесь «Зенит-2»?

На Ставрополье сгорела баня: при чём здесь «Зенит-2»?

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
Пока детали происшествия устанавливаются, определённо сказать что-то сложно.

«Питерец.ру» обратил внимание на появившуюся в СМИ информацию об инциденте на сборах зенитовского дубля, проходящих в Ставропольском крае. Известно следующее: сгорела баня, расположенная на территории санатория «Славяновский исток». Пожар охватил 70 квадратных метров, строение полностью уничтожено, пострадавших нет. Да и в самой бане на момент происшествия никого не было.

Однако упорно распространяется слух, что среди сорока человек, отдыхавших в этой бане, было много футболистов. Поскольку рядом находится лагерь, где продолжаются предсезонные сборы зенитовских дублёров, подозрения пали на «сине-бело-голубых» футболистов. К скандалу подключился и мэр Железноводска Евгений Бакулин, который явно знает больше о произошедшем, чем сообщают открытые источники.

На официальном сайте «Зенита-2» пока информации об инциденте нет. Зато из интервью главного тренера команды Андрея Почепцова (на фото) можно узнать, что коллектив действительно проводит учебно-тренировочные сборы в Железноводске Ставропольского края. В рамках сборов «Зенит-2» провёл контрольный матч с белгородским «Салютом», итог – поражение петербуржцев со счётом 1:3. А уже 28 июля состоится матч второй лиги между «Зенитом-2» и «Динамо-2».


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