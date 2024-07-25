На Ставрополье сгорела баня: при чём здесь «Зенит-2»?

«Питерец.ру» обратил внимание на появившуюся в СМИ информацию об инциденте на сборах зенитовского дубля, проходящих в Ставропольском крае. Известно следующее: сгорела баня, расположенная на территории санатория «Славяновский исток». Пожар охватил 70 квадратных метров, строение полностью уничтожено, пострадавших нет. Да и в самой бане на момент происшествия никого не было.

Однако упорно распространяется слух, что среди сорока человек, отдыхавших в этой бане, было много футболистов. Поскольку рядом находится лагерь, где продолжаются предсезонные сборы зенитовских дублёров, подозрения пали на «сине-бело-голубых» футболистов. К скандалу подключился и мэр Железноводска Евгений Бакулин, который явно знает больше о произошедшем, чем сообщают открытые источники.

На официальном сайте «Зенита-2» пока информации об инциденте нет. Зато из интервью главного тренера команды Андрея Почепцова (на фото) можно узнать, что коллектив действительно проводит учебно-тренировочные сборы в Железноводске Ставропольского края. В рамках сборов «Зенит-2» провёл контрольный матч с белгородским «Салютом», итог – поражение петербуржцев со счётом 1:3. А уже 28 июля состоится матч второй лиги между «Зенитом-2» и «Динамо-2».



