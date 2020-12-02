Сегодня ночью огнеборцы тушили пожар в садоводстве «Лена», расположенного в деревне Красницы, Гатчинского района Ленинградской обалсти. Горела баня и сарай.
При разборе завалов в сгоревшей бане был обнаружен сильно обгоревший труп. Предположительно, останки принадлежат 70-летнему хозяину дачи.
В Ленобласти пенсионер сгорел в бане
0
42
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
Пенсионер сгорел в бане на даче в Гатчинском районе. Ночной пожар произошел в садоводстве под Вырицей.
Сегодня ночью огнеборцы тушили пожар в садоводстве «Лена», расположенного в деревне Красницы, Гатчинского района Ленинградской обалсти. Горела баня и сарай.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"