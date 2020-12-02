В Ленобласти пенсионер сгорел в бане

Сегодня ночью огнеборцы тушили пожар в садоводстве «Лена», расположенного в деревне Красницы, Гатчинского района Ленинградской обалсти. Горела баня и сарай.

При разборе завалов в сгоревшей бане был обнаружен сильно обгоревший труп. Предположительно, останки принадлежат 70-летнему хозяину дачи.