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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге пройдет бой за пояс чемпиона Азии по версии Всемирной боксёрской ассоциации

В Петербурге пройдет бой за пояс чемпиона Азии по версии Всемирной боксёрской ассоциации

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Опубликовал: Вадик Котов
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11 июля в КСК «Арена» пройдет вечер профессионального бокса

11 июля в КСК «Арена» пройдет вечер профессионального бокса, где в главном бою вечера чемпион России, обладатель пояса чемпиона России среди профессионалов Алексей Мазур (10-0, КО 5) и Тигран Узлян (9-1, КО 6) проведут 10-раундовый бой за вакантный титул WBA Asia в лёгком весе.

В своём последнем бою Алексей Мазур в конце апреля в Казани единогласным решением судей победил Лорена Джафета из Танзании. Узлян же в начале марта единогласным решением судей одолел венесуэльца Хосе Муньеса и завоевал пояс EBP.

Кард этого вечера по-настоящему можно назвать петербургским. Сразу 9 представителей города на Неве выйдут в ринг.

Свой второй бой на профессиональном ринге в этот вечер проведет победитель Юношеских Олимпийских игр, чемпион Европы среди юниоров, призёр первенства мира, двукратный вице-чемпион России Илья Попов (1-0-0) его соперником станет Тихон Нетесов (11-7-0), а трехкратная чемпионка России в любителях, вице-чемпионка Европы Карина Тазабекова (2-0-0) сойдется в шести-раундовом поединке с зимбабвийкой Реваи Мадондо (8-3-1).

Стоит отметить, что нас ждут сразу шесть петербургских дебютов: Сергей Ярулин, Александр Зырянов, Андрей Косенков, Владимир Ермаков, Рамазан Ханапиев и Ангелина Га—нюкова впервые выйдут на профессиональный ринг.

«Это не просто боксёрское шоу, это шанс для наших спортсменов показать себя на большой арене. Для многих из них— это возможность реализовать свой потенциал.

В то же время, это отличная возможность для нашей местной публики узнать поближе боксёров, которые регулярно отстаивают честь Санкт-Петербурга на Всероссийских и международных стартах, ведь каждый из них является ведущим спортсменом не только сборной нашего города, но и национальной команды.

Вечер будет ярким, и бои подстать, в главном бою вечера состоится титульный поединок Алексея Мазура за пояс WBA Asia и для него это возможность утвердиться в топ-15 сильнейших боксеров мира», прокомментировал предстоящий вечер заместитель руководителя Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга Максим Кувачев.

Начало боёв в 17:00. Главный кард, стартует в 21:00. В прямом эфире турнир покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч!Боец».

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