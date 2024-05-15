Академия СКА приглашает на «День хоккея»

18 мая 2024 года Академия СКА приглашает любителей хоккея в загородный клуб «Репино-Ленинское» (п. Ленинское, ул. Советская, 171) для участия в «Дне хоккея».

Гостями праздника станут – старший тренер хоккейной школы «Красная Машина Юниор» в Санкт‑Петербурге Иван Чичелов и журналист, комментатор матчей, знаток истории ХК СКА – Андрей Шестаков. Также для всех участников пройдет мастер-класс на льду с игроками команды «Красная Машина Юниор».

Иван Чичелов познакомит слушателей с историей и философией отечественного хоккея, в частности, хоккейного клуба СКА и его достижениями на мировой арене и в КХЛ, а затем вместе со своими воспитанниками пригласит всех на лед на пробное занятие.

В это же время Андрей Шестаков проведет исторический экскурс по вехам истории СКА, начиная с появления клуба, знаковым фигурам, событиям и интересным фактам.

Регистрация открыта для всех желающих (по предварительной записи: количество мест ограничено; +7 812 210 59 47; [email protected]).

Программа:

12:30 – сбор участников;

13:00-13:40 – теоретическое занятие в кинозале;

14:10-14:50 – мастер-класс на льду;

14:10-14:50 – встреча с Андреем Шестаковым.