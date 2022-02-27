Хоккейный «Спартак» без игры вышел в следующий раунд Кубка Гагарина из-за отказа играть со стороны финского «Йокерита»

Главный вопрос, связанный с отказом финского клуба «Йокерит» участвовать в плей-офф Кубка Гагарина – а не заменить ли его на «Торпедо»? В таком случае восторжествовал бы спортивный принцип, однако похоже на то, что нижегородцы просто были не готовы стартовать в розыгрыше Кубка Гагарина. Торпедовцы уже завершили сезон, и оказаться в положении футбольной сборной Дании на Евро – 1992 не удалось. Решение принято: «Спартак» уже вышел в следующий раунд, поскольку «Йокериту» засчитаны четыре поражения в серии.

«Питерец.ру» обратил внимание на мнение Максима Сушинского. Знаменитый форвард СКА, сыгравший в почти тысячу матчей на высшем уровне в российском первенстве, заявил, что стоило поднять «Торпедо» на строчку выше в турнирной таблице. Главное – спартаковцы лишены игровой практики, хотя и уже оказались в следующем раунде.

Если «Йокерит» официально ещё не вышел из КХЛ, то рижское «Динамо» точно не будет больше выступать в Лиге. В отличии от «Джокеров» рижане давно стали аутсайдером первенства КХЛ.