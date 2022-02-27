ента новостей

15:29
Хоккейный «Спартак» без игры вышел в следующий раунд Кубка Гагарина из-за отказа играть со стороны финского «Йокерита»
13:51
В Петербурге изнасиловали 14-летнюю девочку
10:08
«Спутник V» vs. Омикрон
09:38
Время ждать
09:17
Санкций не надо бояться
14:16
В Петербурге мужчина зарезал в больнице своего соседа по палате
11:28
В Ленобласти таксист домогался до 12-летней девочки
10:45
В Ленобласти задержали мужчину, в автомобиле которого нашли наркотики
10:36
А вот и новые санкции…
10:22
В Петербурге обстреляли троллейбус
09:50
Торги продолжаются
08:51
Умерло больше матерей
18:51
Волейбольный «Зенит» в который раз подряд проиграл московскому «Динамо»
15:30
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам почти 4,5 миллиона рублей
11:23
В Канаде отменят Закон о чрезвычайных ситуациях
11:08
В Петербурге женщина устроила стрельбу в метро
10:18
В Ленобласти микроавтобус насмерть сбил пешехода
09:52
Ковидных пациентов стало меньше
09:16
Биржи выжидают
08:48
«Единороссы» помогут беженцам
22:41
Молодые защитники Отечества стали донорами крови
13:13
Акция в поддержку отделений переливания крови Донор - Go!
12:09
В Ленобласти трое мигрантов напали на таксиста
10:19
Не ошибся ли Путин?
09:48
Петербург лишат финала Лиги чемпионов?
09:26
Думала, что инвестирует
16:42
В Петербурге воры не довели задуманное до конца
10:55
Сжигать мусор не будут
10:23
Платная парковка расширяется
09:48
Австралия требует ответов от Китая в связи с инцидентом с лазером в море
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Хоккейный «Спартак» без игры вышел в следующий раунд Кубка Гагарина из-за отказа играть со стороны финского «Йокерита»

Хоккейный «Спартак» без игры вышел в следующий раунд Кубка Гагарина из-за отказа играть со стороны финского «Йокерита»

0
41
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
spartak.ru
Если рижское «Динамо» точно покидает КХЛ, то «Йокерит» фактически тоже оказался вне Лиги.  

Главный вопрос, связанный с отказом финского клуба «Йокерит» участвовать в плей-офф Кубка Гагарина – а не заменить ли его на «Торпедо»? В таком случае восторжествовал бы спортивный принцип, однако похоже на то, что нижегородцы просто были не готовы стартовать в розыгрыше Кубка Гагарина. Торпедовцы уже завершили сезон, и оказаться в положении футбольной сборной Дании на Евро – 1992 не удалось. Решение принято: «Спартак» уже вышел в следующий раунд, поскольку «Йокериту» засчитаны четыре поражения в серии.

«Питерец.ру» обратил внимание на мнение Максима Сушинского. Знаменитый форвард СКА, сыгравший в почти тысячу матчей на высшем уровне в российском первенстве, заявил, что стоило поднять «Торпедо» на строчку выше в турнирной таблице. Главное – спартаковцы лишены игровой практики, хотя и уже оказались в следующем раунде.

Если «Йокерит» официально ещё не вышел из КХЛ, то рижское «Динамо» точно не будет больше выступать в Лиге. В отличии от «Джокеров» рижане давно стали аутсайдером первенства КХЛ.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

5-03-2015, 21:56
СКА прошёл «Торпедо» в Кубке Гагарина
11-03-2020, 23:21
«Йокерит» стал соперником СКА по второму раунду Кубка Гагарина – 2020
10-03-2021, 00:49
ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс» вышли во второй раунд Кубка Гагарина
1-03-2017, 22:43
«Локомотив» и московское «Динамо» вышли в следующий раунд Кубка Гагарина
28-02-2017, 00:45
СКА и ЦСКА прошли в следующий раунд розыгрыша Кубка Гагарина
7-03-2017, 16:59
Первый раунд Кубка Гагарина оказался скучным?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
170
24-02-2022, 10:18
В Ленобласти микроавтобус насмерть сбил пешехода
0
670
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
750
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
731
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
Наверх