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Питерец.ру » Спорт » История с возможным переходом фигуристов Дэвис и Смолкина в сборную США затянулась

История с возможным переходом фигуристов Дэвис и Смолкина в сборную США затянулась

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Масла в огонь подлил брак, который журналисты уже назвали «тайным».  

Летом «Питерец.ру» интересуется не только хоккеем, но и фигурным катанием, тем более есть веский повод. Только ленивый не обсуждал возможность смены спортивного гражданства для танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступавших за Россию на Олимпиаде–2022 и занявших там 14-е место.

Слишком уж много поводов для сомнений: Дэвис и Смолкин успели ТАЙНО пожениться, а совсем недавно выступали перед … американской федерацией фигурного катания! К тому же российская пара внезапно рассталась со своим именитым тренером Игорем Шпильбандом и теперь сотрудничает с Алексеем Киляковым. Важно и то, что Дэвис и Смолкин в принципе тренируются в США, а на соревнования фактически приезжали оттуда, а не из России. Но ясности в этом вопросе пока нет: Дэвис, которая является дочерью тренера Этери Тутберидзе, и так родилась в Соединённых Штатах и имеет американское гражданство, а вот их брак натолкнул любителей фигурного катания на мысль о возможности смены гражданства Смолкиным.

Интересно, что Игорь Шпильбанд в своё время сам буквально сбежал из Советского Союза в Америку.

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