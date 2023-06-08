Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за Грузию: при чём тут Этери Тутберидзе?

«Питерец.ру» даже не будет вспоминать всю эпопею со сменой спортивного гражданства танцевальной парой в составе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Наиболее реальным вариантом казались США, фигуристы … даже поженились для ускоренного оформления «звёздно-полосатых» документов. Однако в силу каких-то причин американский вариант не сложился (либо изначально был неким блефом), а теперь любители фигурного катания дождались официального объявления от отечественной федерации.

Главный тренер сборной России Елена Чайковская ознакомила прессу и общественность с решением исполкома ФФКР, который одобрил переход Дэвис и Смолкина под флаг Грузии. Чайковская сослалась на «релиз» с грузинской стороны, в то же время сами Дэвис и Смолкин никаких заявлений не подавали. Сами спортсмены уже выложили красноречивое фото в форме сборной Грузии, подтвердив смену гражданства.

На это событие отреагировали многие, поскольку эпопея с гражданством для этой пары затянулась практически на полтора года! Любители конспирологии сразу же приписали решающее влияние матери Дианы Дэвис – заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе. Отец Глеба Смолкина – родившийся в Ленинграде актёр Борис Смолкин – неохотно комментирует произошедшее.