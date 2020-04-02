Драчев не собирается уходить с поста руководителя Союза биатлонистов России

Владимир Драчев не только заседает в Государственной Думе, но и возглавляет СБР – Союз биатлонистов России. Этот заслуженный человек получил два информационных удара: сначала от имени уважаемых в мире биатлона людей было обнародовано обращённое лично к Драчеву письмо. «Питерец.ру» не удивился, что его подписал Александр Тихонов: этот 73-летний Олимпийский чемпион постоянно цитируется в прессе. А вот руководитель петербургской федерации биатлона Дмитрий Васильев свою подпись поставил.

Сам Драчев уже заявил, что это письмо подписали не 24 человека, а только 6. Драчев лично обзвонил 11 «подписавших»: те заявили, что не в курсе. При этом любители биатлона знают, что Драчев возглавляет СБР менее двух лет.

Но на одном письме всё не закончилось: один из функционеров федерации публично выразил недовольство Драчевым. Речь идёт о Сергее Голикове, который в возглавляемой Драчевым организации является исполнительным директором. Однако в том случае, если Драчев сохранит пост главы СБР, с Голиковым он явно работать не будет.