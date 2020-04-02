ента новостей

23:40
Драчев не собирается уходить с поста руководителя Союза биатлонистов России
11:47
В Ленобласти приемный сын изнасиловал сестру
11:32
В Петербурге сотрудники МЧС проводят профилактическую работу
11:24
В Ленобласти тестирование на COVID-19 перевели на дом
10:47
В Петербурге полиция пресекла незаконный оборот алкоголя
09:27
Как поддержать общепит?
08:33
Кризис, который пока не замечают
23:47
«Адмирал» вынужден прекратить участие в чемпионате КХЛ
11:41
Эксперт рассказала, как петербуржцы проведут летний отпуск в 2020 году
11:35
В Петербурге и области объявлен весенний призыв
11:22
В Петербурге ведется работа по расширению производства защитных масок
11:14
Из Петербурга во Владивосток отправился самолет с пони на борту
11:04
В Горелово при взрыве газового балона погиб человек
10:56
В Петербурге задержали автоугонщиков
09:31
Бизнес поддержат
08:42
Природа пошутила
17:13
За прошедшую неделю Россельхознадзор проверил более 123 тысяч тонн пищевой продукции
17:10
За неделю из Петербурга вывезли 150 килограммов опасных отходов
17:08
Общественники подвели промежуточные итоги работы волонтерского штаба МыВместе
14:13
Итоги досрочно завершённого сезона Единой Лиги ВТБ
13:33
Александр Лыков и Анатолий Вассерман встретились в отеле «Гранд»
12:30
В Ленобласти электричка сбила мужчину
12:21
Смертельное ДТП на КАД
12:16
В Ленобласти привлечено к ответственности крестьянское хозяйство, грубо нарушавшее ветеринарные правила
08:20
Путин поговорил с Трампом
07:58
Ввели режим самоизоляции
16:28
С начала года в Петербург поступило более 24 тысяч тонн свежих груш
16:25
Открытие городской горячей линии справочной службы Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с коронавирусом
16:22
Общественники в Петербурге запускают онлайн-акцию «Зарядка с чемпионом»
16:19
Представлен единый стандарт обучения Волонтеров Победы
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Спорт » Драчев не собирается уходить с поста руководителя Союза биатлонистов России

Драчев не собирается уходить с поста руководителя Союза биатлонистов России

0
19
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Депутат Госдумы Владимир Драчев стал мишенью информационных атак.

Владимир Драчев не только заседает в Государственной Думе, но и возглавляет СБР – Союз биатлонистов России. Этот заслуженный человек получил два информационных удара: сначала от имени уважаемых в мире биатлона людей было обнародовано обращённое лично к Драчеву письмо. «Питерец.ру» не удивился, что его подписал Александр Тихонов: этот 73-летний Олимпийский чемпион постоянно цитируется в прессе. А вот руководитель петербургской федерации биатлона Дмитрий Васильев свою подпись поставил.

Сам Драчев уже заявил, что это письмо подписали не 24 человека, а только 6. Драчев лично обзвонил 11 «подписавших»: те заявили, что не в курсе. При этом любители биатлона знают, что Драчев возглавляет СБР менее двух лет.

Но на одном письме всё не закончилось: один из функционеров федерации публично выразил недовольство Драчевым. Речь идёт о Сергее Голикове, который в возглавляемой Драчевым организации является исполнительным директором.  Однако в том случае, если Драчев сохранит пост главы СБР, с Голиковым он явно работать не будет.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

19-05-2018, 22:20
Владимир Драчёв – новый президент Союза биатлонистов
31-07-2016, 20:23
111-й Всеволжский округ на выборах в Госдуму: Драчёв против всех
15-03-2016, 09:14
Позор российского биатлона
3-10-2016, 08:17
Замена Драчева
22-11-2013, 09:38
Соболенко не могут уволить
29-03-2019, 15:18
Валентина Матвиенко награждена высшим орденом России

Происшествия на дорогах

0
133
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
509
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
0
1 161
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
1 275
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
Наверх