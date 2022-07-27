Почему Доминик Гашек – против перехода Дмитрия Яшкина в СКА?

Факт перехода гражданина Чехии Дмитрия Яшкина в СКА наглядно показывает, что никакой изоляции для легионеров в КХЛ нет и быть не может. Интересующимся достаточно посмотреть таблицу переходов перед новым сезоном и увидеть иностранные фамилии в списке. Но Яшкин – игрок очень заметный, а чем же не доволен «Доминатор»?

Гашек, который ни в России, ни в Чехии в особом представлении не нуждается, метит ни много ни мало в президенты своей страны. Соответственно, знаменитый хоккеист старается высказываться по широкому кругу вопросов, а вот его позиция по отношению к Российской Федерации является откровенно враждебной.

«Питерец.ру» приводит красноречивый пример: по мнению Гашека, контракт Яшкина с клубом СКА «угрожает безопасности Чехии». Бывший вратарь «Спартака» выразил недовольство работой чешского парламента, не принявшего соответствующий закон. Любители хоккея и обозреватели уже нарекли без сомнения большого мастера великой игры на льду «шутом».

Удивляться подобной позиции Гашека не нужно: годы в НХЛ переформатировали сознание бывшего голкипера сборной ЧССР.