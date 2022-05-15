ента новостей

00:27
Тем временем в Финляндии начался чемпионат мира по хоккею…
17:54
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют ещё два съезда
10:20
Почему провались транспортная реформа
09:54
Что с летним отпуском?
09:02
Чем вызвано падение евро
20:36
Жители Северной столицы раскритиковали Смольный за провал транспортной реформы
13:09
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют съезд на проспект Косыгина
09:41
ПМЭФ пройдет без финнов
09:18
Биткоин обвалится
08:55
Раненым – выплаты
00:09
Точный бросок Билли Бэрона позволил «Зениту» выйти вперёд в серии с УНИКСом
16:10
Комтранс отмахивается от жалоб активистов «Города перемен» из-за транспортной реформы
13:51
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
11:48
Александр Беглов может освободить кресло губернатора Петербурга на будущей неделе
10:51
В город придет холера?
10:14
Что с разгрузочными днями?
09:48
Что с полетами?
12:18
Петербуржцы массово жалуются на невозможность оплатить проезд в общественном транспорте картой
09:26
Гадюки пробудились
09:02
Что с грибным сезоном
07:58
Как защититься от клещей
22:20
Вслед за Станиславом Шушкевичем умер первый президент Украины Леонид Кравчук – ещё один участник Беловежских соглашений
17:46
В Петербурге полицейские задержали развратника из Узбекистана
17:28
Обещания ПМЭФ-2022: Петербург не смог реализовать инновационные проекты
12:08
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
09:59
Людей было больше миллиона
09:17
Активно торгуем с китайцами
09:13
Как женщине сохранять молодость?
13:32
Провал транспортной реформы в Петербурге привел к увеличению нагрузки на метро
10:36
Мы продолжаем сотрудничать
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Тем временем в Финляндии начался чемпионат мира по хоккею…

Тем временем в Финляндии начался чемпионат мира по хоккею…

0
0
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
iihf.com
Лучший старт выдали датчане, разгромившие Казахстан – 9:1.

«Питерец.ру» отмечает мощное начало мирового первенства, которое без сборной России проходит в Хельсинки и Тампере. Стартовая победа над Казахстаном получилась громкой – 9:1 не в пользу бывшей Советской республики. Хет-трик сделал нападающий «Сан-Хосе» Блихвельд (на фото, № 86), а защитник Лауридсен стал лучшим бомбардиром чемпионата – 4 очка (все – за результативные передачи).

Сборная Латвии начала турнир с крупного поражения от американцев (1:4), но в поединке с финнами едва не зацепилась за ничью. Если бы Микаэль Гранлунд («Нэшвилл») не поразил ворота Элвиса Мерзликина незадолго до сирены, «Суоми» не удалось бы добиться победы в основное время.

Завершало программу субботних матчей противостояние Словакии и Германии. Главные события развернулись во втором тайме: на две шайбы немцев словаки смогли ответить лишь точным броском Поспишила. Победа со счётом 2:1 поправила турнирное положение сборной Германии после проигрыша Канаде в 1-м туре.

16 команд разделены на две группы, какие-то из команд уже сыграли по два матча.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-05-2017, 00:07
ЧМ по хоккею: крах финнов, хет-трик Келлера и новый триумф Мерзликина
12-05-2018, 16:35
ЧМ по хоккею: словацкое упорство и реванш Латвии
6-05-2018, 01:17
ЧМ по хоккею: великолепный Да Коста и спасение чехов
22-05-2016, 21:13
Форвард СКА Шипачёв стал лучшим бомбардиром чемпионата мира — 2016
13-05-2017, 16:44
Латвия была близка к победе над США, финны в овертайме одолели норвежцев
29-06-2017, 23:32
Горетцка стал главным героем победы Германии над Мексикой (4:1)

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
236
8-05-2022, 12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
0
203
6-05-2022, 13:49
В Ленобласти иномарка сбила ребенка и скрылась
0
233
5-05-2022, 15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
0
262
5-05-2022, 09:44
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
Наверх