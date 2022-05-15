Тем временем в Финляндии начался чемпионат мира по хоккею…

«Питерец.ру» отмечает мощное начало мирового первенства, которое без сборной России проходит в Хельсинки и Тампере. Стартовая победа над Казахстаном получилась громкой – 9:1 не в пользу бывшей Советской республики. Хет-трик сделал нападающий «Сан-Хосе» Блихвельд (на фото, № 86), а защитник Лауридсен стал лучшим бомбардиром чемпионата – 4 очка (все – за результативные передачи).

Сборная Латвии начала турнир с крупного поражения от американцев (1:4), но в поединке с финнами едва не зацепилась за ничью. Если бы Микаэль Гранлунд («Нэшвилл») не поразил ворота Элвиса Мерзликина незадолго до сирены, «Суоми» не удалось бы добиться победы в основное время.

Завершало программу субботних матчей противостояние Словакии и Германии. Главные события развернулись во втором тайме: на две шайбы немцев словаки смогли ответить лишь точным броском Поспишила. Победа со счётом 2:1 поправила турнирное положение сборной Германии после проигрыша Канаде в 1-м туре.

16 команд разделены на две группы, какие-то из команд уже сыграли по два матча.