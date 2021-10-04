Баскетбольный «Зенит» стартовал в Евролиге с гостевой победы над другим российским клубом

Проиграть всего лишь в одно очко – что может быть обиднее в баскетболе? В первом туре Евролиги – 2021/2022 испытать это довелось казанскому УНИКсу, поверженному дома петербургским «Зенитом».

«Питерец.ру» считает самым звёздным именем в составе УНИКСа Марио Хезонью. Хорват не смог стать звездой НБА, и теперь Хезонья должен напомнить о себе баскетбольному Старому Свету. Выйдя в стартовой пятёрке команды Перасовича, Хезонья в итоге набрал 14 очков. А самым результативным у проигравших стал Айзейя Кэнаан – 15 очков.

«Зенит» совершил победный рывок на старте четвёртой четверти (клубный сайт отметил, что во время игры происходили технические неполадки, что удлинило время пауз). После точных бросков Билли Бэрона, Артураса Гудайтиса и Дмитрия Кулагина гости вырвались вперёд на 10 очков. Но разыгрался Кэнаан, а Джордан Ллойд не вовремя потерял мяч за 19 секунд до сирены при «+3». После этого Кэнаан забил средний бросок, но «Зенит» отстоял победу, итоговый счёт – 70:69. Лавры самого полезного и одновременно самого результативного игрока «Зенита» достались Коннору Фрэнкампу (18 очков).