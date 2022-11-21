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Питерец.ру » Спорт » ЧМ – 2018: эквадорец Валенсия стал лучшим в матче открытия, забив трижды, хотя один из голов не был засчитал

ЧМ – 2018: эквадорец Валенсия стал лучшим в матче открытия, забив трижды, хотя один из голов не был засчитал

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Хозяева «Мундиаля» показали откровенно бледную игру и проиграли Эквадору 0:2.

Не подтвердились слухи о сдаче Эквадором стартового матча группового этапа команде Катара. Южноамериканцы с первых минут прочно завладели инициативой и полностью переиграли хозяев поля. Уже через несколько минут после стартового свистка нападающий Эннер Валенсия открыл счёт – но после видеоповтора это взятие ворот было отменено.

Валенесия (на фото) не расстроился, а быстро заработал пенальти и сам же его реализовал. До перерыва этот центрфорвард успел забить ещё: его удар головой можно назвать прекрасным. Поведя в два мяча, эквадорцы сбавили темп атак, к тому же Валенсия получил повреждение и во втором тайме главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро был вынужден его заменить.

«Питерец.ру» удивлён очень слабому уровню игры сборной Катара в стартовом матче. Поражение от Эквадора со счётом 0:2 практически лишает Катар шансов выйти в плей-офф, потому что в этой же группе играют сборные Нидерландов и Сенегала. «Оранжевые» пропустили российский «Мундиаль», а Сенегал силён даже в отсутствие травмированного Садио Мане.

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