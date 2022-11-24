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Питерец.ру » Спорт » ЧМ–2022: после унижения испанцами Кейлора Наваса Тибо Куртуа и Ян Зоммер не пропустили в стартовых матчах своих сборных

ЧМ–2022: после унижения испанцами Кейлора Наваса Тибо Куртуа и Ян Зоммер не пропустили в стартовых матчах своих сборных

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77
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Только что Швейцария победила Камерун со счётом 1:0, при этом Зоммеру особо напрягаться не пришлось.  

Если на чемпионате мира 2014 года вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас стал одним из лучших игроков турнира, то катарский «Мундиаль» начался для 35-летнего голкипера «ПСЖ» так, что хуже не придумаешь. Семь пропущенных голов в дебютном для Коста-Рики матче с испанской командой наверняка уже внесли Наваса в историю чемпионатов мира со знаком «минус». «Питерец.ру» будет следить за развитием ситуации в группе Е, где ранее Япония сенсационно обыграла Германию (2:1).

Бельгийцы испытали значительные трудности в матче с Канадой: «Красные Дьяволы» явно проигрывали в физических кондициях, а решающую роль в эту победу внёс вовсе не Кевин Де Брюйне, а Тибо Куртуа. Вратарь мадридского «Реала» на 11-й минуте взял пенальти от главной канадской звезды – Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Единственный гол Батшуайи (Лукаку травмирован) принёс Бельгии минимальную победу.

Сборная Камеруна продлила свою безрадостную серию поражений на чемпионатах мира, проиграв швейцарцам с тем же счётом 1:0. Здесь уверенность излучал швейцарский голкипер Зоммер, а единственный гол забил форвард «Монако» Эмболо. Форвард «Монако» отличился с передачи быстроного Шакири.

Все по теме: футбол Чемпионат мира
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