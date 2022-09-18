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СКА плохо настроился на матч с «Северсталью», но смог победить по череповецкий клуб по буллитам

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Всего лишь одна шайба с игры в ворота «Северстали» для нынешнего СКА – очень мало.

«Северсталь» не стала сильным раздражителем для хоккеистов СКА, которые и пропустили первыми, и победить смогли лишь по буллитам. Уже на 4-й минуте встречи в заполненном «Ледовом» игрок гостей Николай Тимашов огорчил вратаря СКА Николаева. Команде Андрея Разина долго удавалось сохранять минимальное преимущество, к тому же за весь матч гости получили лишь один малый штраф, который СКА не смог реализовать. Только на 49-й минуте Никита Камалов сравнял счёт, овертайм победителя не выявил и пришлось бросать послематчевые буллиты. Здесь у СКА высокое исполнительское мастерство показал Марат Хайруллин, который забил два штрафных броска. Итог – скромная победа 2:1, да ещё и по буллитам.

А вот бывший лидер «Северстали» Вадим Шипачёв, поигравший и в СКА, пока никак не может набрать форму, играя за новый клуб – казанский «Ак Барс». Казанцы сегодня разгромили в Москве «Спартак» (4:1), но Шипачёв набрать очков не смог. Зато Александр Радулов отметился в этой встрече заброшенной шайбой и двумя точными передачами, заработав 3 очка.

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