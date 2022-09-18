СКА плохо настроился на матч с «Северсталью», но смог победить по череповецкий клуб по буллитам

«Северсталь» не стала сильным раздражителем для хоккеистов СКА, которые и пропустили первыми, и победить смогли лишь по буллитам. Уже на 4-й минуте встречи в заполненном «Ледовом» игрок гостей Николай Тимашов огорчил вратаря СКА Николаева. Команде Андрея Разина долго удавалось сохранять минимальное преимущество, к тому же за весь матч гости получили лишь один малый штраф, который СКА не смог реализовать. Только на 49-й минуте Никита Камалов сравнял счёт, овертайм победителя не выявил и пришлось бросать послематчевые буллиты. Здесь у СКА высокое исполнительское мастерство показал Марат Хайруллин, который забил два штрафных броска. Итог – скромная победа 2:1, да ещё и по буллитам.

А вот бывший лидер «Северстали» Вадим Шипачёв, поигравший и в СКА, пока никак не может набрать форму, играя за новый клуб – казанский «Ак Барс». Казанцы сегодня разгромили в Москве «Спартак» (4:1), но Шипачёв набрать очков не смог. Зато Александр Радулов отметился в этой встрече заброшенной шайбой и двумя точными передачами, заработав 3 очка.