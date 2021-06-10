Шесть футболистов «Зенита» вошли в итоговую заявку сборной России на чемпионат Европы

Вратарская линия сборной России на начинающемся очень скоро чемпионате Европы не вызывает оптимизма. «Питерец.ру» предполагает, что никто из трёх попавших в окончательную заявку вратарей не сможет повторить подвигов Игоря Акинфеева на ЧМ–2018. Шунин, Сафонов и Дюпин – такие варианты будут у Станислава Черчесова, который сам был вратарём сборной страны, на турнире.

В защите вместе с Юрием Жирковым и Вячеславом Караваевым нашлось место получившему повреждение Фёдору Кудряшову. Любители футбола ждали, что Черчесов решится заменить Кудряшова в составе (например, на динамовца Романа Евгеньева), но травмированный защитник отправится на чемпионат Европы.

В полузащите «Зенит» представлен тремя игроками – Магомедом Оздоевым, Далером Кузяевым и Андреем Мостовым. Место Артёма Дзюбы в нападении очевидно, вместе с ним в атакующую линию сборной попали спартаковец Александр Соболев и бывший нападающий ФК «Тосно» Антон Заболотный.

Свой первый матч на Евро – 2021 сборная России проведёт 12 июня в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» с бельгийцами.