Тайсон Фьюри обещает уйти из профессионального бокса

Тайсон Фьюри пообещал уйти из профессионального бокса после проведения мастер-класса по победе над Диллианом Уайтом на стадионе Уэмбли в субботу.

33-летний боксер нокаутировал своего соперника в шестом раунде сокрушительным апперкотом, прежде чем повторить обещание, данное жене Пэрис, уйти из спорта.

«Я должен быть человеком слова, и я думаю, что это может быть последний занавес для Цыганского Короля, и какой способ уйти», — сказал он во время своего послематчевого интервью на ринге.

Фьюри сказал, что обещал своей жене уйти в отставку после победы в трилогии против Деонтея Уайлдера в прошлом году, но чемпион WBC в супертяжелом весе решил защитить свой титул против Уайта на «Уэмбли».

Тем не менее, промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сказал, что поддержит решение своего бойца, если он решит уйти на этот раз.

«Если это будет последний бой, он будет последним. Это его решение, он тот парень, который выходит на ринг. И если это его последний бой, он вышел на таком высоком уровне», — сказал Уоррен на ринге в субботу.