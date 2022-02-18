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Питерец.ру » Спорт » Чудом можно назвать попадание хоккейной сборной в финал Олимпиады

Чудом можно назвать попадание хоккейной сборной в финал Олимпиады

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Шведы получили преимущество в буллитной серии, но сработало «отступать некуда».  

Матч россиян со шведами получился удивительно равным. В составе «Тре Крунур» достаточно знакомых по КХЛ игроков: вратарь Юханссон, защитники Бенгтссон и Фантенберг, Клингберг или сравнявший сегодня счёт Ландер. Именно после шайбы поигравшего за «Ак Барс» и «Локомотив» центрфорварда шведы имели прекрасный шанс победить в овертайме, но нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв совершил важнейшее «спасение», не позволив сопернику выиграть.

Серия буллитов складывалась не в пользу команды Алексея Жамнова. Голкипер Иван Федотов дважды подряд пропустил, и Никите Гусеву и Егору Яковлеву пришлось «забивать на заказ». «Питерец.ру» безусловно считает, что результативный буллит Яковлева значит не меньше, чем «сэйв» Ткачёва в дополнительное время – иначе финала было бы не видать. Не реализовал две подряд попытки Гусев, и тренерский штаб доверился Арсению Грицюку – есть победная шайба!

В финале Олимпиады нашу команду ждёт неудобный соперник – финны. В составе «Суоми» много знакомых лиц – Сятери, Лехтонен, Хиетонен, Хартикайнен, Гранлунд, Маннинен, Аалтонен, Покка и Лео Комаров.

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