ФК «Зенит» одерживает вторую победу на Кубке Атлантики

«Зенит» принимает участие в Кубке Атлантики, который проходит сейчас в Португалии. Следующим соперником станет «Брённбю», который в первом матче турнира потерпел поражение. Сделать прогноз на предстоящее противостояние можно с помощью фрибетов без депозита, полный список которых можно найти на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Встреча с «Копенгагеном» состоялась 10 февраля 2022 года. Петербургский клуб очень бодро начал игру и смог выйти вперед уже в середине первого тайма. Затем долгое время оба коллектива не могли создать опасность у чужих ворот, поэтому счет 1:0 в пользу «Зенита» сохранялся практически до самого конца матча.

Однако датский клуб значительно прибавил в концовке встречи, результатом чего стал забитый мяч на 74-й минуте. После того, как «Копенгаген» сравнял счет, обе команды сбавили темп и сохранили ничейный счет 1:1 до конца основного времени матча.

По регламенту турнира, при ничейном результате команды сразу приступают к серии пенальти. В этой лотерее удачливее оказались футболисты «Зенита», которые одерживают вторую победу в рамках Кубка Атлантики. Теперь в активе клуба из Санкт-Петербурга 5 очков, что позволяет занимать второе место в турнирной таблице соревнований. Следующим соперником станет датский «Брённбю», встреча состоится 11 февраля в 16:00 по московскому времени.