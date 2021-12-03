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Питерец.ру » Спорт » Флойд Мейвейзер прилетит в Санкт-Петербург

Флойд Мейвейзер прилетит в Санкт-Петербург

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Федерация бокса
Непобедимый боксер современности Флойд Мейвейзер прилетит в Россию, чтобы представить новый авторский фитнес-проект!

Непобедимый американский боксер-профессионал Флойд Мейвейзер, бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях, лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала Ring, приедет в Россию на открытие двух новых спортивных клубов в рамках Mayweather Boxing + Fitness - проекта, который предлагает аутентичный опыт для тех, кто хочет учиться на методиках и техниках легендарного боксёра.

С 11 по 14 декабря Флойд Мейвейзер посетит сразу два российских города - Санкт-Петербург и Москву, где состоится официальная презентация проекта Mayweather Boxing + Fitness, заключающаяся в использовании уникальных методик и разработанных программ тренировок самим чемпионом на основе его более чем 20-летнего опыта, а также открытие двух спортивных клубов в России по франшизе.

11 декабря Мейвезер приедет на официальное открытие нового фитнес-клуба в Санкт-Петербурге, который расположен на базе спортзала Федерации бокса Санкт-Петербурга, по адресу: ул. Байконурская, 22. В Москве открытие нового проекта титулованного спортсмена состоится 12 декабря в бизнес-центре ВЭБ.РФ, Новинский бульвар 31.

В рамках своего визита и презентации первых клубов в России Флойд Мейвейзер проведет две тренировки в обоих городах.

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