ента новостей

00:03
После проигрыша «Зениту» в матче за Суперкубок у «Локомотива» обострились проблемы с болельщиками
07:47
Самые «неспящие» районы
07:44
Вакцина от коронавируса подходит не всем
22:40
Выставка «Иоанн Каподистрия. Две страны, один государственный деятель»
22:36
Фестивали идей и технологий Rukami
19:00
Смольный выделил на восстановление городских памятников более 2 млрд рублей
17:02
Кандидата от КПРФ Вадима Гришкова не будет в избирательном бюллетене на губернаторских выборах
07:53
Заразиться COVID-19 можно через глаза?
07:53
Уличные мероприятия возвращаются
12:53
Проект «Уроки без проблем» на Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020»
10:23
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки более 630 000 рублей
07:07
А может выплаты будут?
07:06
Как бороться с фальсификациями
00:56
Дрозденко зарегистрирован кандидатом в губернаторы, но будет ли у него соперник от КПРФ?
13:24
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
13:21
Выставка «Перекличка эпох»
13:17
Губернатор поручил рассмотреть возможность открыть в сентябре молодежные клубы
11:18
В Петербурге будут штрафовать за парковку на газонах
11:04
В Ленобласти школьница выпала с 10-го этажа
10:57
В Петербурге пьяный отец оставил малолетнюю дочь на детской площадке
09:28
В самолете оказалось повреждение
08:37
Вишневский о Лукашенко
23:32
На турнире в Сочи СКА разгромил «Локомотив» со счётом 6:0
15:49
В порту Усть-Луга реконструируют перевалочный терминал
15:45
В Ленобласти аферисты обманули 80-летнюю пенсионерку
15:40
В Петербурге задержали вора-домушника
15:29
Россельхознадзор в июле проверил более 392 тысяч тонн продукции
15:27
ОНФ в Петербурге: Ветеран Великой отечественной войны Зинаида Корнева передала живой подарок в строящийся центр реабилитации детей инвалидов «Сердце»
13:18
В Петербурге построят уникальный медицинский центр
11:13
112 петербургских НКО подали заявки на 22 миллиона рублей
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Спорт » После проигрыша «Зениту» в матче за Суперкубок у «Локомотива» обострились проблемы с болельщиками

После проигрыша «Зениту» в матче за Суперкубок у «Локомотива» обострились проблемы с болельщиками

0
4
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Генеральный директор столичного клуба эмоционально повёл себя на встрече с поклонниками «Локомотива».  

Поражение «Локомотива» во встрече за Суперкубок от «Зенита» позволило «сине-бело-голубым» завершить сезон – 2019/2020 своеобразным хет-триком. «Питерец.ру» поясняет: команда Сергея Семака выиграла чемпионат, кубок и Суперкубок России.

Гол Магомеда Оздоева лишил «Локомотив» Суперкубка, и даже возвращение в московский клуб Фёдора Смолова не снизило эмоциональный накал перед встречей на «РЖД Арене». Центральной фигурой стал сменивший Илью Геркуса на посту генерального директора «Локомотива» Василий Кикнадзе.

В какой-то момент выходившие к микрофону болельщики раззадорили темпераментного Кикнадзе, и он обратился к ним с встречной речью. Ключевыми словами спортивного менеджера в адрес железнодорожных фанатов стали слова о том, что «не они принимают решения, кто руководитель клуба». Из-за разгоревшегося ранее конфликта фанаты «Локомотива» покидали матчи любимой команды после 20-й минуты, демонстрируя недовольство действиями Кикнадзе. Сам нынешний генеральный директор назвал эту акцию «позорными».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

7-12-2019, 00:55
Отрыв «Зенита» от «Локомотива» увеличился до 11 очков
25-06-2015, 19:34
Матч за Суперкубок «Зенит» — «Локомотив» состоится на «Петровском»
14-05-2020, 19:03
Некто Марко Николич сменит Юрия Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»
19-09-2017, 00:41
«Зенит» громит «Уфу» на фоне домашнего поражения «Локомотива»
8-08-2018, 22:03
Фёдор Смолов может перейти в «Локомотив»
2-06-2013, 11:02
Матч за Суперкубок России между командами ЦСКА и «Зенит» в Ростове даст «Зениту» шанс завоевать хоть один титул

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
176
4-08-2020, 10:58
В Петро-Славянке подросток на мотоцикле попал в ДТП
0
242
3-08-2020, 10:28
В Петербурге пожилая велосипедистка погибла под колесами иномаркип
0
380
30-07-2020, 14:14
В Ленобласти в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир
0
366
27-07-2020, 11:50
В Петербурге 16-летний подросток попал в ДТП на угнанной иномарке
Наверх