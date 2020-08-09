После проигрыша «Зениту» в матче за Суперкубок у «Локомотива» обострились проблемы с болельщиками

Поражение «Локомотива» во встрече за Суперкубок от «Зенита» позволило «сине-бело-голубым» завершить сезон – 2019/2020 своеобразным хет-триком. «Питерец.ру» поясняет: команда Сергея Семака выиграла чемпионат, кубок и Суперкубок России.

Гол Магомеда Оздоева лишил «Локомотив» Суперкубка, и даже возвращение в московский клуб Фёдора Смолова не снизило эмоциональный накал перед встречей на «РЖД Арене». Центральной фигурой стал сменивший Илью Геркуса на посту генерального директора «Локомотива» Василий Кикнадзе.

В какой-то момент выходившие к микрофону болельщики раззадорили темпераментного Кикнадзе, и он обратился к ним с встречной речью. Ключевыми словами спортивного менеджера в адрес железнодорожных фанатов стали слова о том, что «не они принимают решения, кто руководитель клуба». Из-за разгоревшегося ранее конфликта фанаты «Локомотива» покидали матчи любимой команды после 20-й минуты, демонстрируя недовольство действиями Кикнадзе. Сам нынешний генеральный директор назвал эту акцию «позорными».