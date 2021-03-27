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Питерец.ру » Спорт » Скандал разразился по следам поражения «Зенита» от «Динамо» в финале волейбольного еврокубка

Скандал разразился по следам поражения «Зенита» от «Динамо» в финале волейбольного еврокубка

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.youtube.com
Инцидент с выбежавшим на площадку динамовским болельщиком уже заслонил само спортивное событие.

Волейбольный «Зенит» упустил шанс завоевать престижный европейский трофей – Кубок ЕКВ. В финале коллектив Туомаса Саммелвуо проиграл двухраундовую дуэль принципиальному сопернику – столичному «Динамо». Да ещё и разразился скандал из-за пострадавшего от службы безопасности фаната «Динамо».

«Питерец.ру» обратил внимание, что к выложенному в интернете видео уже написано много комментариев. Видно следующее: к радующимся после завоевания трофея динамовским игрокам подбегает болельщик гостей (быстро стало известно его имя – Дмитрий «Челси» Соловьёв). Но едва добежав до игроков, динамовский болельщик почувствовал действия «секьюрити», которые схватили его и оттащили в темноту.

После общения со службой безопасности фанату «Динамо» потребовалась медицинская помощь. Однако подозрения на перелом не подтвердились, но это не помешало двум клубам начать информационную схватку. «Зенит» призвал московский клуб «пресечь позорящее волейбол поведение динамовского фан-сектора». Новоиспечённый обладатель еврокубка заявил, что за безопасность отвечали неизвестные лица.

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