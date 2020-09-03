КХЛ: неявка «Йокерита» в Минск и разгромленный в Ярославле «Спартак» Знарка

Не состоялся первый официальный матч в новом сезоне для двух команд – минского «Динамо» и «Йокерита». Сначала говорили о неких «угрозах» в адрес игроков финской команды до игры, сейчас речь идёт о том, что игру должна была перенести КХЛ. В дискуссию уже вступил Яри Курри: легендарный финн утверждал, что Лига должна была перенести матч. Но «технарь» «Джокеры» уже получили: «Питерец.ру» надеется, что в Ригу «Йокерит» приедет.

Олег Знарок испытал сильное разочарование от старта нового чемпионата КХЛ. «Спартак» оглушительно проиграл в Ярославле «Локомотиву» со счётом 2:7. А ведь в составе «красно-белых» на лёд «Арены-2000» вышли те, на кого спартаковские болельщики возлагают особые надежды – Эмиль Юсе, Андрей Зубарев, Мартин Бакош, Йори Лехтеря, Роман Любимов и вернувшийся в клуб Лукаш Радил. Но игра с самого начала шла под контролем ярославцев. Владимир Ткачёв быстро открыл счёт, а в начале третьего периода Егор Коршков довёл преимущество «Локо» до пяти шайб. В дальнейшем Коршков добился дубля, а бывший форвард СКА Сергей Широков стал одним из ассистентов Никонцева, который и установил итоговые 7:2.