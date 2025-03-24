Выставка «13» в «Стрит-арт хранении»

«Стрит-арт хранение» и галерея Ruarts совместно с Inloco анонсируют выставку «13», которая откроется 5 апреля и продлится до 10 мая. В экспозиции будут представлены работы 13 художников «уличной волны». Каждый из них прошел путь от уличного искусства к институциональному признанию, сохраняя при этом связь с истоками. На выставке в САХ посетители увидят произведения из запасников одной из старейших галерей Москвы, выполненные в самых разных техниках: живопись, графика, ассамбляж, коллаж, высекание. Кроме того, проект станет своего рода срезом искусства московской «уличной волны», представленным в петербургской арт-институции.

Илья Slack, Petro, Кирилл Ашастин и Nazar ISSUE исследуют форму и цвет, создавая композиции, которые переосмысляют привычное пространство. Алексей Лука и Иван Найнти работают с найденными материалами, преобразовывая их в новые смыслы. Егор Giwe – художник, который активно использует в своих работах стразы не только в городском пространстве, но и на холстах, гобеленах, фарфоре, жостовских подносах, поэтизирует жизнь улиц. 0331с и Гриша через графику рассказывают истории, которые начинаются на стенах и потолках «заброшек» и продолжаются в воображении зрителя. Алексей Партола более 10 лет исследует культуру граффити в проекте «Части стен», при этом являясь заметным участником этого движения. Художник Nootk объединяет в своем стиле влияние уличной культуры с интересами в области иллюстрации и мультипликации. Марат Morik и Дмитрий Аскé – имена, известные широко за пределами стрит-арт сообщества и получившие международное признание как муралисты.

Сотрудничество с Ruarts подчеркивает значимость этих художников в контексте современного искусства. Для них галерея выходит за рамки простого выставочного пространства; она становится площадкой для диалога между свободой улицы и рефлексией институционального искусства.

Список художников: 0331с, Алексей Лука, Алексей Партола (PRTL), Кирилл Ашастин (Ashesteen), Гриша, Дмитрий Аскé, Иван Найнти, Илья Slak (Aesthetics group), Марат Morik, Егор Giwe, Nazar ISSUE, Nootk, Petro (Aesthetics group).

Возрастной ценз: 6+

Посетить выставку можно только в фиксированные слоты.

Экскурсии пройдут по СР в 20:00 (09.04, 23.04, 07.04), по СБ в 16:00 (05.04, 26.04) и ВС в 16:00 (20.04).

Также предусмотрены слоты для самостоятельного осмотра – по СБ и ВС в 17:00 (05.04, 13.04, 04.05, 10.05).

Посещение платное.