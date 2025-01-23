Оркестр войск национальной гвардии даст концерт по случаю 81-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

26 января в 16.00 в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» состоится праздничный концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации. Выступление приурочено к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В программе прозвучат известные произведения духовой музыки, а солисты оркестра исполнят песни времен Великой Отечественной войны, песни о героях Отечества, о мужестве, любви к Родине, о семье и верности, а также русские народные песни.

Творческая деятельность коллектива призвана содействовать духовному и культурно - нравственному развитию личного состава войск национальной гвардии, прививать посредством музыкального искусства чувства патриотизма, любви и уважения к Отечеству, верности воинскому и гражданскому долгу. Более чем за 50-летнюю историю оркестр объездил полмира, дал сотни концертов в городах России и за её пределами, музыканты принимают активное участие в важных общественно-политических мероприятиях, выступают в горячих точках и на передовой.

Солисты:

Заслуженный артист Российской Федерации - Олег Кухта.

Заслуженная артистка Российской Федерации - Ольга Гетман.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов - Ольга Глазкова.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов - Дарья Трифонова.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов - Дмитрий Чеботарёв.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель телевизионного проекта «Минута славы» на Первом канале - Максим Токаев (аккордеон).

Артем Мартиросян.

Начальник оркестра - Народный артист Республики Башкортостан полковник Азат Шахмухаметов.

Заместитель начальника оркестра - подполковник Андрей ГОРБУЛЯ.

Вход на концерт свободный.