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Питерец.ру » Культура » Оркестр войск национальной гвардии даст концерт по случаю 81-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Оркестр войск национальной гвардии даст концерт по случаю 81-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
В музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» состоится праздничный концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации.

26 января в 16.00 в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» состоится праздничный концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации. Выступление приурочено к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В программе прозвучат известные произведения духовой музыки, а солисты оркестра исполнят песни времен Великой Отечественной войны, песни о героях Отечества, о мужестве, любви к Родине, о семье и верности, а также русские народные песни.

Творческая деятельность коллектива призвана содействовать духовному и культурно - нравственному развитию личного состава войск национальной гвардии, прививать посредством музыкального искусства чувства патриотизма, любви и уважения к Отечеству, верности воинскому и гражданскому долгу. Более чем за 50-летнюю историю оркестр объездил полмира, дал сотни концертов в городах России и за её пределами, музыканты принимают активное участие в важных общественно-политических мероприятиях, выступают в горячих точках и на передовой.

Солисты:

  • Заслуженный артист Российской Федерации - Олег Кухта.
  • Заслуженная артистка Российской Федерации - Ольга Гетман.
  • Лауреат всероссийских и международных конкурсов - Ольга Глазкова.
  • Лауреат всероссийских и международных конкурсов - Дарья Трифонова.
  • Лауреат всероссийских и международных конкурсов - Дмитрий Чеботарёв.
  • Лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель телевизионного проекта «Минута славы» на Первом канале - Максим Токаев (аккордеон).
  • Артем Мартиросян.
  • Начальник оркестра - Народный артист Республики Башкортостан полковник Азат Шахмухаметов.
  • Заместитель начальника оркестра - подполковник Андрей ГОРБУЛЯ.

Вход на концерт свободный.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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