Оркестр войск национальной гвардии даст концерт по случаю 81-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

26 января в 16.00 в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» состоится праздничный концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации. Выступление приурочено к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В программе прозвучат известные произведения духовой музыки, а солисты оркестра исполнят песни времен Великой Отечественной войны, песни о героях Отечества, о мужестве, любви к Родине, о семье и верности, а также русские народные песни.
Творческая деятельность коллектива призвана содействовать духовному и культурно - нравственному развитию личного состава войск национальной гвардии, прививать посредством музыкального искусства чувства патриотизма, любви и уважения к Отечеству, верности воинскому и гражданскому долгу. Более чем за 50-летнюю историю оркестр объездил полмира, дал сотни концертов в городах России и за её пределами, музыканты принимают активное участие в важных общественно-политических мероприятиях, выступают в горячих точках и на передовой.
Солисты:
- Заслуженный артист Российской Федерации - Олег Кухта.
- Заслуженная артистка Российской Федерации - Ольга Гетман.
- Лауреат всероссийских и международных конкурсов - Ольга Глазкова.
- Лауреат всероссийских и международных конкурсов - Дарья Трифонова.
- Лауреат всероссийских и международных конкурсов - Дмитрий Чеботарёв.
- Лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель телевизионного проекта «Минута славы» на Первом канале - Максим Токаев (аккордеон).
- Артем Мартиросян.
- Начальник оркестра - Народный артист Республики Башкортостан полковник Азат Шахмухаметов.
- Заместитель начальника оркестра - подполковник Андрей ГОРБУЛЯ.
Вход на концерт свободный.