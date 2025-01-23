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Питерец.ру » Культура » MetalliadA возвращается в Санкт-Петербург!

MetalliadA возвращается в Санкт-Петербург!

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
metalliada.ru 
MetalliadA — сенсация года - возвращается в Санкт-Петербург с главным хэви-симфоническим концертом этой зимы!

MetalliadA — сенсация года - возвращается в Санкт-Петербург с главным хэви-симфоническим концертом этой зимы!

13 февраля, в канун Дня Влюбленных, в Колизей Арене на Невском проспекте прозвучит полное шоу, где прозвучат лучшие сюиты и шедевры Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish. Специально для Санкт-Петербурга программа будет дополнена редко исполняемой сюитой Children of Bodom.

Полноценный симфонический оркестр (36 музыкантов) исполнит произведения «вживую», без «подкладов», «синхронов», фонограмм и прочих подобных атрибутов нашего времени. 

Начало в 19:30.  Два отделения продолжительностью с антрактом,

Мы не объявляем дресс-код, хотя и ожидаем зрителей в вечерних туалетах.

Приходите за приятным удивлением и яркими эмоциями, ведь Вас ждет захватывающее и современное шоу от Симфонического оркестра «MetalliadA»!

Приглашайте ваших половинок, дарите эмоции, любите!

Дирижер - Филипп Буин.

Художественный руководитель - Стас Зализняк.

Смотрите видео, слушайте музыку, читайте отзывы и выбирайте билеты на нашем сайте https://www.metalliada.ru 

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