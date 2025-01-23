MetalliadA возвращается в Санкт-Петербург!

MetalliadA — сенсация года - возвращается в Санкт-Петербург с главным хэви-симфоническим концертом этой зимы!
13 февраля, в канун Дня Влюбленных, в Колизей Арене на Невском проспекте прозвучит полное шоу, где прозвучат лучшие сюиты и шедевры Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish. Специально для Санкт-Петербурга программа будет дополнена редко исполняемой сюитой Children of Bodom.
Полноценный симфонический оркестр (36 музыкантов) исполнит произведения «вживую», без «подкладов», «синхронов», фонограмм и прочих подобных атрибутов нашего времени.
Начало в 19:30. Два отделения продолжительностью с антрактом,
Мы не объявляем дресс-код, хотя и ожидаем зрителей в вечерних туалетах.
Приходите за приятным удивлением и яркими эмоциями, ведь Вас ждет захватывающее и современное шоу от Симфонического оркестра «MetalliadA»!
Приглашайте ваших половинок, дарите эмоции, любите!
Дирижер - Филипп Буин.
Художественный руководитель - Стас Зализняк.
Смотрите видео, слушайте музыку, читайте отзывы и выбирайте билеты на нашем сайте https://www.metalliada.ru