В Петербурге откроется фотовыставка «Хозяева неба: мир глазами дронов»

Фотовыставка «Хозяева неба: мир глазами дронов» откроется 7-8 ноября в Точке кипения — Санкт-Петербург в рамках форума Баркемп «Национальная технологическая революция 20.35». На ней представлены любительские снимки, сделанные при помощи дронов.

«Выставка была впервые показана этим летом на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» в Южно-Сахалинске. Она является продолжением одноименного фотоконкурса, который проходил в телеграмм-канале «Дронофлот». Тогда участники прислали более 200 снимков, самые яркие из которых мы отобрали в экспозицию», – отметили в пресс-службе АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035», который выступает организатором фотовыставки.

Рынок дронов развивается все стремительнее, затрагивая разные сферы: от строительства до спасения людей. В России активно развивается национальный проект по беспилотным авиационным системам (БАС), который направлен на развитие новой отрасли и масштабирование гражданского применения дронов. Все больше молодых специалистов находят работу в этой сфере, а «Университет 2035» активно готовит кадры для беспилотной отрасли.

Кроме того, что дроны очень полезны для прикладных задач, они могут запечатлеть красоту природы, которую мы часто упускаем из виду. Их использование для фотосъемки дает более широкие возможности с точки зрения композиции и ракурсов, в отличие от фотокамеры.

Выставка «Хозяева неба: мир глазами дрона» — это напоминание о том, что красота всегда рядом, нужно только обратить на нее внимание. Некоторые кадры были запечатлены во время выполнения очень прикладных задач, но дронам видно больше, чем нам.

Вход на выставку бесплатный, необходима предварительная регистрация по ссылке https://leader-id.ru/events/518915

Место проведения: Точка кипения — Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 3