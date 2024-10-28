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Питерец.ру » Культура » Станислав Чигадаев наполнит Эрмитаж музыкой Шопена

Станислав Чигадаев наполнит Эрмитаж музыкой Шопена

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
3 ноября классический и джазовый пианист Станислав Чигадаев сольно выступит в Атриуме Главного штаба Эрмитажа с программой «Метаморфозы Шопена».

3 ноября классический и джазовый пианист, композитор и аранжировщик Станислав Чигадаев сольно выступит в Атриуме Главного штаба Эрмитажа с программой «Метаморфозы Шопена». В первом отделении в исполнении музыканта прозвучит Шопен классический, а во втором вы услышите импровизации на темы знаменитого польского композитора.

В 2020 году, когда весь мир отмечал 210-летие со дня рождения Фридерика Шопена, трио Станислава Чигадаева при поддержке Польского Института Санкт-Петербурга, выпустило альбом Chopin Today, записав его на одной из лучших российских студий Cinelab.

«Мне интересно искусство импровизации, так как именно в этом виде творчества наиболее полно раскрывается личность и мысли исполнителя, создающего музыкальное произведение в реальном времени, прямо на сцене, - отмечает музыкант. - В эти мгновения — мгновения экспромта — пианист полностью свободен. Именно он создаёт ежесекундно историю, конец которой, порой, даже не знает сам исполнитель».

Станислав Чигадаев - пианист, аранжировщик, композитор, лауреат международных конкурсов, лидер проектов Stanislav Chigadaev Trio, Chigadaev Big Band, автор уникальной онлайн школы по импровизации. Музыкант родился в семье музыкантов в Будапеште. С отличием закончил музыкальную школу имени Свиридова и колледж Римского-Корсакова с отличием, поступил в государственную консерваторию. Чигадаев участвует в престижных всероссийских, международных классических конкурсах, где неоднократно получал звание лауреата. Работая как в классике, так и джазе, участвует в джазовых фестивалях, стал лауреатом джазового конкурса «Осенний марафон». Сотрудничал с Андреа Бочелли и Найджелом Кеннеди, Василием Герелло, Алёной Петровской, Чиком Корриа, дирижерами Фабио Мастранджело, Игорем Пономаренко, Алексеем Васильевым.

Начало в 19:00. Билеты – https://wowtickets.ru/events/cat81

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