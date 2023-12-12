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Питерец.ру » Культура » Станислав Чигадаев сыграет в Эрмитаже Чайковского

Станислав Чигадаев сыграет в Эрмитаже Чайковского

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Опубликовал: Вадик Котов
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Пианист Станислав Чигадаев исполнит в Атриуме Главного штаба Эрмитажа программу «Чайковский - Щелкунчик - Импровизации»

22 декабря пианист Станислав Чигадаев исполнит в Атриуме Главного штаба Эрмитажа программу «Чайковский - Щелкунчик - Импровизации». Вы услышите импровизации на темы из самого знаменитого «новогоднего» балета Петра Ильича, а калейдоскоп трансформаций знаменитых композиций погрузит публику в более невиданный волшебный мир, где Фея Драже играет рок, вальс цветов кружится в джазовых ритмах, а русский народный танец трепак звучит как рейв-вечеринка.

 «Мне интересно искусство импровизации, так как именно в этом виде творчества наиболее полно раскрывается личность и мысли исполнителя, создающего музыкальное произведение в реальном времени, прямо на сцене, - отмечает музыкант. - В эти мгновения — мгновения экспромта — пианист полностью свободен. Именно он создаёт ежесекундно историю, конец которой, порой, даже не знает сам исполнитель».

Станислав Чигадаев - пианист, аранжировщик, композитор, лауреат международных конкурсов, лидер проектов Stanislav Chigadaev Trio, Chigadaev Big Band, автор уникальной онлайн школы по импровизации. Музыкант родился в семье музыкантов в Будапеште. С отличием закончил музыкальную школу имени Свиридова и колледж Римского-Корсакова с отличием, поступил в государственную консерваторию. Чигадаев участвует в престижных всероссийских, международных классических конкурсах, где неоднократно получал звание лауреата. Работая как в классике, так и джазе, участвует в джазовых фестивалях, стал лауреатом джазового конкурса «Осенний марафон».

Блистательный, виртуозный пианист, импровизатор, Чигадаев сотрудничает со многими оркестрами и гастролирует как в России, так и за рубежом. Сотрудничал с Андреа Бочелли и Найджелом Кеннеди, Василием Герелло, Алёной Петровской, Чиком Корриа, дирижерами Фабио Мастранджело, Игорем Пономаренко, Алексеем Васильевым. Эклектичность мышления, эмоциональность и свобода проявления музыкальной мысли являются отличительными чертами импровизации музыканта.

Начало в 20.00.

Билеты - https://maxitiket.ru/buy-ticket/muzei/ermitazh-atrium-glavnogo-shtaba/chaykovskiy-schelkunchik-improvizacii/20231222_2000-4689340/

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