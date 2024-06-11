В галерее «Мастер» проходит выставка детских рисунков с изображениями Мариинского дворца. Проект приурочен к 30-летию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и организован при поддержке международного фонда культуры «МАСТЕР КЛАСС». Авторы работ – учащиеся художественных школ и студий Санкт-Петербурга. Ученики подготовили порядка 90 работ.
Как сообщила учредитель фонда, художник Тамара Семенова, с момента открытия выставки 1 июня ее посетило порядка тысячи человек.
Некоммерческая организация «Международный фонд поддержки культуры «МАСТЕР КЛАСС» создает социально-культурные проекты в России и по всему миру с 1993 года. С первых дней основания фонда президентом является директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Кураторы проекта по изданию книги – почетный архитектор России, член Союза художников Северной столицы Виталий Трошин и художник, общественный деятель Тамара Семенова.
В 2024 году Законодательное Собрание Санкт-Петербурга отметит свое 30-летие. По случаю знаковой даты в городе планируется организовать более 100 различных мероприятий: выставки, конкурсы, встречи, спецпроекты, спортивные состязания и многое другое.