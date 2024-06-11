В галерее «Мастер» проходит выставка детских рисунков с изображениями Мариинского дворца. Проект приурочен к 30-летию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и организован при поддержке международного фонда культуры «МАСТЕР КЛАСС». Авторы работ – учащиеся художественных школ и студий Санкт-Петербурга. Ученики подготовили порядка 90 работ.

Как сообщила учредитель фонда, художник Тамара Семенова, с момента открытия выставки 1 июня ее посетило порядка тысячи человек.

– Детские рисунки оживили историю дворца, рассказали о ней с момента строительства до сегодняшнего дня. Вся коллекция словно передает пульсирующую жизнь этого места. Такая искренность и непосредственность свойственна только детям. Работы можно увидеть до конца июня, вход в галерею бесплатный, – сообщила Тамар Семенова.

Некоммерческая организация «Международный фонд поддержки культуры «МАСТЕР КЛАСС» создает социально-культурные проекты в России и по всему миру с 1993 года. С первых дней основания фонда президентом является директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Кураторы проекта по изданию книги – почетный архитектор России, член Союза художников Северной столицы Виталий Трошин и художник, общественный деятель Тамара Семенова.

В 2024 году Законодательное Собрание Санкт-Петербурга отметит свое 30-летие. По случаю знаковой даты в городе планируется организовать более 100 различных мероприятий: выставки, конкурсы, встречи, спецпроекты, спортивные состязания и многое другое.